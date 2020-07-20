許多房東會在租屋處提供小型冰箱，供房客使用，不過日前就有一名男大生透露，冰箱門上的一處「鐵框長格」設計，讓他摸不著頭緒，認為十分佔空間，卻又拆不下來，好奇究竟該如何使用？貼文一出隨即掀起熱議，並釣出內行人解答正確用法。

在 Instagram 查看這則貼文 sanpakwotsz（@sanwowo）分享的貼文 於 PDT 2015 年 9月 月 23 日 下午 8:10 張貼

原PO日前在論壇網站《Dcard》PO文自嘲自己是生活白癡，不解冰箱門上的一處「鐵框長格」設計，該如何使用，忍不住抱怨「它好佔空間又拆不下來！」畫面中可見，冰箱門內側有一處被鐵架框住的長型設計，不但放不下寶特瓶，拿取也不方便，好奇用途究竟為何。

貼文隨即釣出內行人解答，「放易開罐飲料，可樂、沙士、啤酒橫著放哦」、「絕對是放易開罐的！這台冰箱我也有買～它最好用的功能是：可以鎖！缺點是冷凍定期要除結冰…」、「缺點是最下面第二罐掉下來後，假如是汽水或啤酒，打開後會噴出來」、「手要先阻止上面一罐往下掉，慢慢地拿出第一罐，再慢慢放下，拿出第二罐就不會噴」。

不少網友看了也紛紛留言直呼「我用了半年多今天才知道…還想說這什麼爛設計，超難放的」、「我之前把蔥插在那」、「好像說這個設計跟原國家使用習慣有關聯，但我覺得這樣很麻煩，也不能放其他東西，對易開罐不多的人反而會浪費空間」、「認真想知道老老實實直放不好嗎？雖然這樣好像比較省空間，但這只有要拿最下面那罐，或是塞滿時候的最上罐方便；而且除非手去阻擋，不然拿飲料或放飲料的時候，罐子都會重重的往下掉」。