相信自己能夠創造重要事物，是有朝一日實現夢想的前提

培養「創造者七大美學維度」，

遵循「創造者循環」，讓創意發光發熱！

每一天，我們都在發揮創造力：兒時搭的積木建築、滿紙充滿創意的塗鴉，早上寫的臉書貼文、編造一個善意的謊言。然而大多數我們創造出來的東西，對世界卻顯得不太重要。本書所談論的，就是如何讓創意在日常生活中順利誕生，創造出能夠改變世界、具有恆久價值的重要事物。

★七大美學維度：熱情．同理心．直覺．天真．謙遜．美學智能．執著

★創造者循環三步驟：構思 → 實驗 → 展示

【精彩書摘】

在我心中，老爸的身影比其他人的爸爸都還要巨大，在成長過程中，他總是讓我驚嘆連連。記憶中最開心的事情，莫過於老爸牽著我的手一起走進地下室，花整個下午一同組裝火車軌道，讓玩具火車蜿蜒穿越那五顏六色的村莊。記憶中最好的滋味，莫過於老爸跟我坐在門廊前，由他示範如何邊吃蕃茄邊撒胡椒粉，我們就這樣大快朵頤，任憑紅色汁液從嘴角流下。當老爸看足球比賽時，我喜歡坐在他身旁，學著他對著電視高聲歡呼、瘋狂嘶吼。

老爸熱愛教學，學生似乎就像是他的第二個家庭，這實在讓我有些擔心。每當他邀請學生來家裡，我總會仔細觀察他們，彷彿繼承老爸品格與言行的是他們而不是我。因此我總會透過貼身觀察，補足自己缺失的片段，讓自己更符合老爸在我心中的形象。記得我十三歲那年的某一天，老爸與學生在電話中一來一往的熱切討論著化學問題，那時的他就站在廚房中央，平時我媽在那裡做美味的巧克力餅乾時，他總愛在她身後搶麵團給我們。他與學生之間這種與家庭無關的化學談話讓我非常惱火，忍不住大喊：「別說了！」我實在無法忍受將父親分給別人，一點兒也不行。

他是我老爸，專屬於我，而且無可取代。只要在他身旁，我總感覺充滿能量，但偶爾也會感到孤寂，這就好像沐浴在溫暖的陽光下，難免被炫目光芒刺得看不清前方。等我長大離家後，和老爸見面的次數愈來愈少。在大學及研究所畢業後，我意外的從原本的社區大學搬到麻省理工學院任教。之後，我開啟屬於自己的旅程，嘗試全新的事物，探索老爸所不知道的世界。我來到巴黎，成立一個叫做「實驗室」（Le Laboratoire）的藝文空間，並在此舉辦一些十分特別的展覽，例如和南非藝術家肯特里奇（William Kentridge）合作，用藝術來探索「現在」的意義；以及和法國鬼才設計師史塔克（Philippe Starck）合作，以味覺噴霧劑創造全新的感官體驗。

在辦展期間的某一天，我受邀到電台接受訪問。那天下著雨，我穿著溼漉漉的牛仔褲，心神不寧的來到位於克萊里街（rue de Cléry）的電台。兩位電台工作人員在大門口迎接我，引導我進入一個小小的錄音間，讓我坐在一個大大的麥克風前，並幫我戴上一副沉甸甸的耳機。過不久，我聽到一個低沉又熟悉的聲音。那是美國國家公共廣播電台（NPR）派駐在亞特蘭大的記者，他問我是否願意開口唱歌。我笑了，心想這是什麼問題。我回答：「不了，我完全沒有歌唱天分。」他回我說：「我太太也沒有，但你還不是要求她唱了。」原來他太太剛好人在巴黎，不久前才從戴高樂機場跟他通電話，談到她在「實驗室」體驗一個名為「聲音震動」（Vocal Vibrations）的展覽。

「這太神奇了，」我說：「我希望她喜歡這個展覽，但我還是不會唱歌給你聽。」於是我們都笑了，笑容化解彼此間的陌生感，我也如他所期待的敞開心扉。

我們聊著聊著，當記者問到誰是我的創造力啟蒙者，以及我是否想藉這個機會感謝這個人。我想了想，說：「有的，那正是我的父親。」

他接著問：「令尊是否曾分享任何祕訣給你？」

「他的確做了一件事，」我回答：「對我影響深遠。」我想起小時候爸爸坐在地上和我一起玩，一起用我的玩具士兵發想遊戲。當一個孩子和他的父親躺在冰冷的水泥地上，我們相互合作，共同創造重要的事物。

說著說著，我哽咽了。受訪時在全然陌生的人面前無法控制情緒，這是以往從來沒有發生過的狀況。這太瘋狂了！這位記者不知為何問到我的內心深處。坐在狹小的錄音間裡，我彷彿回到那間郊區小房子的地下室，重新經歷與老爸共同創作的時光，以及日後令我傷心欲絕的被迫分離。

這類回憶往往威力強大，尤其是當我們長大後的創造活動已和童年時期大不相同。當我們還是個孩子時，無論是編一個故事、蓋一間玩具屋，或是為娃娃塑造獨特的個性，根本不知道最後成品會是什麼樣子，我們只是全心全意投入其中，盡情馳騁在想像力的世界。然而當我們進入學校，往往會被要求依循當代創造的兩條標準路線：「商業創造路線」與「文化創造路線」，依照它們各自的規則和標準來進行創造。童年時那種大膽又冒險的創造手法：我們可以稱之為「第三條創造之路」，往往就會逐漸被揚棄與遺忘。

(本文摘自《哈佛創意美學課：鍛鍊商業美學力打造改變世界的暢銷商品》/天下文化出版)

【作者簡介】

大衛‧艾德華斯

創造者、作家和教育家。任教於哈佛大學，同時也是法國巴黎和麻州劍橋「實驗室」（Le Laboratoire）的創辦人。作品橫跨藝術和科學領域，並在國際媒體上占有重要地位，是國際藝術科學運動的核心人物。目前與妻子和三個兒子定居在美國波士頓。

【譯者簡介】

許玉意

清華大學中文系學士，任職出版社多年，負責商管書編輯，現專事翻譯。