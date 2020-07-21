本書介紹九位來自不同領域的當代創造者，他們在注重短期獲利的「商業創造路線」與偏向文化及個人目標的「文化創造路線」之外另闢蹊徑，採用有如童年時期孩子般的勇氣犯難與探險精神，追求一條結合兩者的嶄新創造模式：「第三條創造之路」，透過開啟深刻的公共對話，最終創造出重要事物。

要是我什麼想法也沒有，該怎麼辦呢？

本書作者提出「創造者七大美學維度」與「創造者循環」三步驟，帶領你在今日的創意生活中，一步步鍛鍊商業美學思維，運用你源源不絕的創意，發想出改變世界的好設計！

★七大美學維度：熱情．同理心．直覺．天真．謙遜．美學智能．執著

★創造者循環三步驟：構思 → 實驗 → 展示

【精彩書摘】

阿德里亞從小就不喜歡上學，只喜歡踢足球，於是他的父親透過一位泥水匠朋友的介紹，讓他在當地一家海濱餐廳做洗碗工。有了口袋裡的錢，阿德里亞正式終止學業，這是他這輩子第一次參與和廚房有關的工作。

一年後，他到卡塔赫納（Cartagena）服兵役。當兵期間他都在伙房幫軍官做飯，所以不用參與一般的軍事任務與演習。在這裡，他認識日後的巴塞隆納名廚普伊格（Fermí Pui）。隔年夏天，普伊格說服阿德里亞去鬥牛犬餐廳做暑期實習。鬥牛犬餐廳是由來自德國的席林（Schilling）夫婦所創立，當時才剛成立沒幾年。餐廳位於一個海灣旁的蒙霍伊（Cala Montjoi）小鎮，如果你從觀光勝地玫瑰城（Roses）出發，可以騎自行車遊覽沿岸的美麗風景。暑假期間，鬥牛犬餐廳有時會開船至海中央下錨，讓顧客在微微的波浪中享用晚餐。

一九七○年代，這間餐廳以高級法國料理贏得米其林一星，並在法國名廚維納（Jean-Paul Vinay）的帶領之下，榮獲米其林二星。在維納手下實習的阿德里亞不僅法語水準快速提升，更在兵役服滿後回到鬥牛犬餐廳全職工作。此時，維納與席林夫婦交涉，希望能買下這家餐廳，卻遭席林夫婦拒絕，於是維納斷然決定離開。

阿德里亞接掌主廚重任，這一年，他才二十五歲。

席林夫婦十分擔心餐廳的未來，於是決定趁餐廳冬季休息期間，把這位對法國料理文化所知有限的新任主廚派去法國特訓。一九八七年，阿德里亞來到法國尼斯（Nice），參加超級名廚馬克西姆（Jacques Maximin）於內格雷斯科酒店（Hotel Negresco）錢特克勒餐廳（Le Chantecler）舉辦的示範教學。馬克西姆是第一個在酒店內獲得米其林兩星的廚師，當時有人打趣的說：「假如他不用負責客房服務的話，可能早就獲得三星的榮耀。」據說錢特克勒餐廳菜單上的每一道食譜，都是馬克西姆的創意，而且他每年都會更換菜單，這是阿德里亞從沒見過的事。但真是如此嗎？阿德里亞並不確定，因為馬克西姆的食譜全都是傳統法式料理，無論是燉肉和醃料，或是歐芹醬和松露慕斯。

在馬克西姆示範教學過程中，有人問他：「創意是什麼？」馬克西姆回答：「創意，就是絕不複製。」這句話有如五雷轟頂，喚醒阿德里亞的創造靈魂。

說穿了，阿德里亞過去在鬥牛犬餐廳做的事，其實就是複製。他之所以來到尼斯，原本也只是想帶回更多可複製的食譜而已。對來自巴賽隆納市郊的阿德里亞而言，模仿法國烹飪大師並不是件容易的事，在他的成長背景中，所謂的烹飪就只是做一些家常便飯。

然而馬克西姆關於創造的一番話，卻意外解放了阿德里亞。因為對他來說，相較於複製，保持原創性反而是相對容易的事！這樣一來他就不用從頭學習法式料理，只需要從家鄉汲取靈感即可。這也意味著，若想要成為像馬克西姆一樣偉大的廚師，就要重新去發現自己，傳達他在加泰隆尼亞的美好食物體驗，讓其他文化背景的人也能體驗從未經歷過的飲食之美。

因此，當阿德里亞從尼斯回家鄉之後，他立刻丟掉高級料理食譜，開始重新想像經典的加泰隆尼亞醬汁，大膽採用小龍蝦卵、沙丁魚等過去不會出現在高級料理菜單上的食材，創造全新的美食想像。他的創造工作自然也繼承起加泰隆尼亞傑出藝術大師們富於想像和顛覆性的傳統，諸如超凡脫俗的建築師高第（Antoni Gaudí），或是超現實主義藝術家米羅（Joan Miró）和達利（Salvador Dalí）。

隨著阿德里亞不斷精進，他的廚房陣容也漸漸成長為一個熱情洋溢的加泰隆尼亞家族。一九八○年代末，他的弟弟艾伯特加入行列。艾伯特十五歲時輟學來到哥哥的廚房工作，不久就成為全球最頂尖的糕點師傅之一。安德烈斯（José Andrés）也加入他的廚房。安德烈斯也是在十幾歲時開始接觸廚藝，後來榮獲全美最佳大廚獎，成為美國小盤料理（small plate）的先驅。

一九八○年代末期，科學正式走進高級料理廚房。牛津大學物理學家庫爾蒂（Nicholas Kurti）和法國物理化學家提斯（Hervé This）開始每年在義大利埃里切（Erice）舉辦﹁分子與物理料理研討會﹂，並吸引布魯門索（Heston Blumenthal）和加尼葉（Pierre Gagnaire）等名廚前來。阿德里亞指出，他不曾參與過這類會議，而且直到二○○○ 年代中期之前，也沒有任何科學家在他身邊工作。然而他在一九九○年代的許多發明，都與分子料理如出一轍，這是他經由直覺和反覆試驗而獨立創造出來的成果。

(本文摘自《哈佛創意美學課：鍛鍊商業美學力打造改變世界的暢銷商品》/天下文化出版)

【作者簡介】

大衛‧艾德華斯

創造者、作家和教育家。任教於哈佛大學，同時也是法國巴黎和麻州劍橋「實驗室」（Le Laboratoire）的創辦人。作品橫跨藝術和科學領域，並在國際媒體上占有重要地位，是國際藝術科學運動的核心人物。目前與妻子和三個兒子定居在美國波士頓。

【譯者簡介】

許玉意

清華大學中文系學士，任職出版社多年，負責商管書編輯，現專事翻譯。