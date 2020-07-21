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【精彩書摘】

金庸先生的武俠小說《神雕俠侶》可謂家喻戶曉，那麼你可曾思考過一個問題：如果讓你用一分鐘的時間來說明《神雕俠侶》是一個什麼樣故事，你會如何描述？

這個問題，我在做培訓授課的時候也問過現場的學員，大多數學員都能總結出：《神雕俠侶》講的是楊過在古墓裡遇到小龍女，然後兩個人相愛了，之後兩人因為種種誤會而陰差陽錯地分開，最後又在一起的故事。

是的，這的確就是金庸先生在《神雕俠侶》中講的故事。為什麼我在這裡講故事框架要提到金庸先生的《神雕俠侶》呢？且聽我細細道來。我沒有什麼寫作基礎，也不怎麼喜歡閱讀，最喜歡看的書就是金庸先生的武俠小說了。由於工作需要和個人興趣，我開始研究寫作，但可以讓我認真坐下來、靜下心研究的也就只有金庸先生的小說了，而不研究不知道，愈研究愈發現有門道，愈品味愈覺得有滋味。

我以前看小說只關注微觀情節，通常的看書狀態是：「啊，這裡男主角怎麼不把話說明白？」或者「男女主角為什麼要聽信小人讒言，以致錯過彼此」。也就是說我只關注情節本身的跌宕起伏，而我相信，大多數人看小說時也是如此。

開始研究寫作後，我學著跳出原來的思維模式，不僅僅著眼於微觀情節，而是從宏觀的角度、從整個故事的發展脈絡來把握情節的走向。慢慢地，我發現金庸先生寫的每本書都是有規律可循的，男主角什麼時候遇到女主角、什麼時候跳崖、什麼時候發現武功祕笈等，都有套路可循。

我把這些套路總結成了「四步搞定故事」，也就是透過四步驟來構思故事的框架。接下來，我將繼續用《神雕俠侶》的故事情節來分別闡述這四步驟具體而言該怎做。

第一步，一句話。指的是用一句話概括故事的開始和結果。在《神雕俠侶》中，便是講楊過和小龍女從相識到相愛、相知的故事。

第二步，定衝突。這其實就是給故事中的男女主角「加戲」，製造一些意外和麻煩。好比在《神雕俠侶》中，衝突便是「有一天，小龍女突然不見了」。如果讓男女主角相愛相守得那麼容易，豈不就直接劇終了？這樣一來故事就索然無味，情節沒有起伏，讀者也不會有太大的興趣讀下去。因此，我們要學會給主角「加戲」，製造一些衝突點，使情節跌宕，使內容生動，吸引人們的眼球。總而言之，定衝突對於一個精彩的故事來說是非常關鍵的，衝突是故事的靈魂。

第三步，給理由。在第二步「衝突」的基礎上，我們必須給出一個合理的解釋，來「圓」這個衝突。既然巳經定好讓小龍女消失的「衝突」，你就要給出一個理由，為什麼小龍女會消失。因此，可以見到金庸先生在小說中用了大量的篇幅講述楊過和小龍女分開之後發生的事，而這些描寫就是「給理由」，詳細闡釋小龍女消失的原因，即「圓」這個衝突。

第四步，來組合。簡言之就是把上面的三個步驟所包含的內容進行排列組合。經過此步驟，就形成了《神雕俠侶》最終呈現的故事：楊過在古墓裡遇到小龍女，然後兩個人相愛了（一句話），之後小龍女和楊過因為種種原因（給理由）陰差陽錯地分開了（定衝突），最後又在一起（一句話）。

經過這麼一分析，聰明如你，相信已經恍然大悟，其實寫出一個精彩的故事並不難。我分享一個我自己的案例，〈偷看你朋友圈這件事，要被微信拆穿了〉這篇文章裡有一段是描寫友情的，我就是用這四步。這個案例就是運用此故事框架，那段故事情節是這樣的：

無論什麼時候回去，昊哥都會來接我。可是有一次回去的時候，習慣性地打電話讓他來接我，他卻說他可能來不了。說是約了一個妹子。結果，我下車之後，遠遠地便看到一個熟悉的身影——昊哥來接我了。

我們用四步來簡單分析此故事情節。

第一步，一句話。「我什麼時候回去了，我的朋友昊哥都會來接我。」交代了「昊哥」這個人物與「我」之間的關係，就是「會接我」，而且「無論何時」。

第二步，定衝突。「有一次我回去，吳哥忽然說他不能來接我了。」這就很奇怪了，無論何時都會接我的昊哥，這一次竟然不來接我，這是為什麼呢？

第三步，給理由。「說是約了一個妹子。」

第四步，來組合。我將這些設定排列組合起來，一個故事的基本框架就出來了，形成了前述的內容。透過這個故事，來表達我和昊哥之間深厚珍貴的友情。

而後來我是這樣寫的：

我有個朋友叫王昊，我們從初中認識到現在九年了。他留在我們生活了十幾年的小城，我來了北京。

上個月我回家補辦身分證，買的是臥鋪最上層，剛把東西放好，躺在床上的時候給他打了一個電話，我說：「昊哥，我晚上十點到，有空嗎？接接我。」

「沒空，你昊哥今天要約妹子吃飯。」

「行行行，我就不破壞昊哥您的好事了，我打個車回去。」後來我在火車上睡著，睡醒了拿出手機一看，十點半了，一激動從床上起來，哎喲，碰頭了。

捂著頭正疼的時候，乘務員過來了，我說：「大姐，是不是鄒城站過了？」

她語氣像是我欠了她五百萬一樣：「今天火車誤點了，還沒到，到站的時候會有人叫你的。還有，別叫我大姐。」

「好的，大姐。」

到了十二點，火車終於到站了。我跟著人群行進，被擠出了車站。出了門，正準備打車的時候，就看見了在門口的昊哥，他蹲在檯子上，吊兒郎當地抽著菸。附近一地的菸頭，一年沒見，他頭髮短了，人也瘦了。

正想叫他的時候，他開口喊：「小子，你坐的這破火車又誤點，害老子白等兩個多小時。」

我感動得熱淚盈眶。我問：「昊哥，你不是約妹子吃飯嗎？」昊哥把菸扔在地上，用腳輾了輾，說：「妹子哪有我兄弟重要。」我看著昊哥，我和他一年來基本不聊微信，不按讚朋友圈，甚至也沒有微信群組。現在他為了接我連妹子都可以不約。昊哥叼著菸說：「你看我好一會兒了，你小子是不是喜歡上我了？」

我兩眼含淚，大喊：「昊哥，走，咱們去吃燒烤。」

微信出了「不常聯繫朋友」的功能以後，昊哥的微信一定會在這個名單裡，可真正的朋友，一定需要常聯繫嗎？常聯繫的又真的是朋友嗎？

我認為朋友的衡量標準，不是以我們多久聊一次天、按對方幾次讚決定的。而是每次需要你、找你的時候，你都像往常一樣，對著我噓寒問暖，對著我罵罵咧咧：「你個小崽子，終於想起老子來了。說吧，幾點的車，我去車站門口等你。」

三點完善故事

前文介紹的僅僅是故事框架，無論是從篇幅的長短、內容的飽滿度，還是故事吸引人的程度上來說，都還不夠充分，因而要使故事豐滿、吸引人，還需要透過這三點完善故事。

第一點，交代故事背景；第二點，補充核心資訊；第三點，觸發情緒爆點。

我們仍以〈偷看你朋友圈這件事，要被微信拆穿了〉這篇為例，故事中核心的一句話就是：無論我什麼時候回去，我的朋友昊哥都會來接我。

如果文章中平白無故地直接跳出來這句話，讀者肯定會很疑惑：為什麼昊哥會來接我？我和昊哥是什麼關係？我和昊哥之間有過怎樣的故事？所以，為了不讓讀者產生這樣的疑惑，我便需要對故事進行補充和完善故事。

第一點，交代故事背景。我直接在開頭交代了故事背景，包括我和昊哥的關係是朋友，從初中認識到現在九年了；還有我是因為要補辦身分證而回去，回去時是乘坐火車……透過交代背景，讓接下來的情節發展順理成章、水到渠成。

第二點，補充關鍵資訊。在這個故事裡，我回家乘坐的那列火車誤點了，這就為後來昊哥在火車站比平常多等我兩個小時埋下伏筆。

第三點，觸發情緒爆點。比如文章中寫到在出站口看到昊哥，看到「一地的菸頭」，還有昊哥喊出「小子，你坐的這破火車又誤點，害老子白等兩個多小時」。透過對這些細節、對話的描寫，暗示昊哥等了很久，雖然口中抱怨，但不過是摯友之間特有的寒喧方式罷了，有一種說不清、道不明的親切感，既刻畫出人物形象，也表現了這篇文章的主題——真正的朋友不一定要常聯繫。透過這樣的細節描述，深化感情，引出最終的主題，從而講述了一個好故事。

這裡要強調一點，撰寫依託於現實產生的非虛構故事更易感動大家，我們要謹記文字創作來源於生活，且要略高於生活。而前文中的昊哥，就是以現實事件作為基礎撰寫的。

(本文摘自《超速寫作：30秒寫出攻心關鍵句，零基礎也能成為文案行銷高手》/遠流出版)

【作者簡介】

呂白

1995年生的滑世代青年。非科班出身，在網路時代靠寫作獲得大量關注與發展機會。

大學畢業三年即買房，25歲前已任職知乎內容行銷總監、騰訊創意經理、千聊大師寫作課主講人、咪蒙公司副主編。是各大媒體集團強捧的超級寫手，更被稱作「十萬點閱影印機」、「九五後新媒體寫作第一人」。

為燕京啤酒撰寫廣告文案〈曾幫我打架的兄弟，現在和我不再聯繫〉超過兩百萬人次閱讀。亦為電影《後來的我們》撰寫宣傳文案，成功帶起網路行銷話題。