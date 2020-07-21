當兵是台灣男性的共同回憶，對於軍中伙食更是難以忘懷，菜色究竟如何，也成為不少阿兵哥退伍後的話題。日前一名網友提到，當兵前耳聞軍中伙食難吃，因此他也先做好了心理準備，但當他入伍後，發現其實並沒這麼糟，詢問軍中哪樣伙食最讓人難忘，有人竟吃到3地獄配菜，讓不少過來人直呼「故意的啦」。

一名網友在ptt表示，當兵前曾聽不少學長抱怨軍中伙食難吃，沒想到入伍後，發現其實沒這麼糟，反而覺得像營養午餐，儘管不算是美食，但也沒難吃到難以接受，「常會有雞腿、豬排什麼的，而且一定吃得飽，飲料還會有紅茶、咖啡」，假若經費有剩，還能吃到哈根達斯冰淇淋，加菜也會有香腸炒飯等，好奇詢問「當兵時吃過最難忘的食物？」。

不少人點出好吃到忘不了的伙食「紅蘿蔔炒白蘿蔔」、「以前當兵的酸辣湯很好喝，不知道配方哪來的」、「外島的芋頭排骨罐頭，退伍之後還會想」、「皮蛋和豆腐攪碎捏爛摻香油，之後用臉盆裝的皮蛋豆腐」、「炸雞柳啊！菜逼八，我可以吃好幾碗」、「在外島伙房最厲害的菜就是各式口糧料理，涼拌、乾啃、炸的、紅燒的都有」、「夜行軍的饅頭夾蛋，灑上胡椒真是美味」。

還有人分享吃到最糟的菜色，「辣的綠豆湯」、「海軍新訓綠色的綠色滷蹄膀，我還一直以為那是正常的」、「有吃過比石頭還硬的鴨排，第一次加菜的麻油麵線，好吃到想哭」，還有人吃到最容易被挑食的3配菜「某次下基地，中午菜色青椒、苦瓜、茄子、苦瓜湯，三大一般人討厭的菜竟然集中在一餐，不知道是不是故意的，因為之後就沒看過了」，讓不少人驚呼「這伙房是故意的吧！」、「開菜單的是伙委啦！可能是要退前報復一下」。