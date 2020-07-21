這幾天台灣受到太平洋高壓的影響，連續出現極端高溫，南投自動測站甚至刷新1897年來的數據紀錄，讓民眾苦不堪言。然而不只是台灣，地球暖化的問題讓全球各地的氣候都出現劇烈變化，進而影響到大自然的生態！日前就有一隻小松鼠突然接近人群，並伸出手向遊客討水喝，畫面曝光後掀起熱烈的討論。

有遊客拍到松鼠反常靠近人類要水喝的畫面。(影片來源/YouTube/Cheng Kang/如遭刪除請見諒)

一名網友在臉書社團「爆笑公社」發文，並貼出一段影片，可以看到一群遊客在路上閒晃時，突然有1隻小松鼠反常的靠近人群，還追著其中一名拿著礦泉水的男子，不停對他雙手合十，擺出「拜託」的姿態，作勢要討水喝。男遊客把寶特瓶靠向松鼠之後，牠也馬上對著瓶口牛飲，好像渴了很久的樣子。整瓶水喝完之後，小松鼠才心滿意足地離開。

原PO也笑稱「熱鼠人囉！熱到松鼠要跟人討水喝，還毀拱手拜託，真的熱了要多喝水喔」影片曝光後引起熱議，不少網友紛紛留言「看牠渴成那樣真可憐，是我，我會給他水喝」、「好可愛的松鼠，討水喝」「牠一定是非常渴，心疼！」「太聰明了~」「很少看到松鼠要水喝好可愛」但也有不少網友擔心這舉動是否代表生態問題嚴重「大自然被人類弄的亂七八糟」、「的確真的可愛，但是要想想為什麼我們會讓松鼠去跟人類求要水喝這件事情...」、「我想一定走投無路才會跟人類要水」。