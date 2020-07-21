貓狗跨種族的友誼！韓國出現一隻小黃狗，在公寓前徘徊不肯走，似乎正在等主人，但飼主始終未出現，讓附近鄰居都非常擔心，豈料一陣子後，來了另外一隻流浪橘貓，不知道是否是因為懂得小黃狗的寂寞，竟守在身邊陪著小黃狗，溫馨畫面令人為之動容。

小黃狗被棄養守原地等主人，流浪貓竟陪在身邊一起等(影片來源/youtube/Kritter Klub)

半年前出現一隻小黃狗，在公寓大門前徘徊，看似正在等主人回家，而附近鄰居表示，這隻狗的主人是一對老夫婦，原本住在這棟公寓裡，但老夫妻倆因年事已高，日前搬進銀髮安養中心，但安養中心無法飼養寵物，因此沒把小黃狗一起帶走，但也未替牠做妥善的安置，導致忠心的牠仍守在原地等主人回家。

神奇的是，2個月前出現一隻流浪橘貓，竟與小黃狗變成朋友，不僅經常玩在一起，甚至陪小黃狗一起守在公寓前，附近鄰居擔心牠們挨餓受凍，因此幫忙搭建小屋遮風避雨，還有人會固定餵食，但韓國冬天非常冷，眾人擔心牠們熬不過去而凍死，因此聯繫動物救援團隊「Kritter Klub」協助。

起初救援團體設置誘捕網，成功捕到橘貓，但卻也驚動到小黃狗，嚇得牠警戒心提高難以捕捉，最後只好先放出橘貓，並在鄰居的協助下，才成功捕捉到小黃狗，之後將牠送往獸醫院檢查，發現牠們被照料的非常好，未來打算幫牠們找到溫暖的家，希望牠們能一起被領養，成為一家人繼續玩在一塊兒。