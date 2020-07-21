近日有不少飼主帶著毛孩一起出門戲水，消消暑氣，但出門在外還是要隨時留意毛孩安全！一名網友日前帶著2隻愛犬來到田邊玩水，沒想到狗狗因為太興奮竟然跳進大水溝中，險些被湍急的水流給沖走，所幸後來飼主將牠們安全救回，才結束這一場驚魂記。

臉書社團「黑琵要不要」經常分享飼主李小姐愛犬LaLa和黑琵的日常，日前李小姐帶著2隻狗狗一起到田邊玩水消暑，本來牠們一開始都在清澈小水溝內泡水、踩水而已，沒想到LaLa因為玩太瘋，突然跳進旁邊的大型溝渠，黑琵見狀也跟著跳下去，讓李小姐當場嚇傻。2隻狗狗就這樣被湍急的水流給快速沖走，李小姐只能用盡全力，著急地在後面追趕。還好最後李小姐的弟弟成功在分水堤上將2隻狗狗撈起救回，才沒有憾事發生。

李小姐事後補充，2隻狗狗都沒事，只有她和弟弟在追趕過程中受了一點皮肉傷，她也十分慶幸LaLa和黑琵之前有過游泳經驗，落水時才不至於太過慌張。最後也提醒其他飼主，帶毛孩戲水時一定要做好安全措施，到陌生環境更務必繫好牽繩。