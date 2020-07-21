新冠肺炎的疫情打亂許多人的出國計畫，但也因此帶動國內旅遊，近日花東、離島等地更因為適逢暑假湧進數萬觀光人潮。有名網友日前到澎湖旅遊時意外發現當地的「絕美風景」讓他幸福直呼「心情好到不行」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示他上個月到澎湖旅遊，到機場時隨便攔了一輛計程車，竟意外遇到一名仙氣正妹司機，可以看到該名正妹不僅顏值高，身上穿的迷你裙也讓一雙修長美腿展露無疑，讓原PO不禁嗨喊「只能說讓我大開眼界，不隨便臨停紅線、沿路也不飆車不闖紅燈，重點還超有禮貌、車上也香香的，聽說（司機）有個妹妹還是姐姐也一樣是司機？只能說讓我去外島心情好到不行！」

在 Instagram 查看這則貼文 Jocelyn940（@jocelynchi0816）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 12 日 上午 7:34 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Jocelyn940（@jocelynchi0816）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 12 日 上午 8:43 張貼

文章曝光後引起熱議，網友看了紛紛暴動留言「馬上報澎湖旅遊」、「有妹耶」、「信不信我專程坐飛機去澎湖坐他車」、「電話呢我要叫車啊」、「難怪澎湖遊客直接爆炸」、「等等要留叫車資訊啊」也有不少搭過該名正妹司機車的人跳出來表示「+1，前兩天就是給她包車，83年次漂亮妹妹」、「我7/13去（澎湖）也是坐這位小姐姐車，包車北環，非常親切，還熱心幫我們一家拍照」。