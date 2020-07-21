66隻貓當鄰居，你能接受嗎？上海一社區住戶發現，一名愛貓人士鄰居在家中養了66隻貓咪，由於數量太多，因此便搬到別處居住，將50平方公尺(15坪)的房子留給貓住，但貓咪實在是太多，不免有跳蚤等問題，讓附近住戶苦不堪言。

綜合陸媒報導，3樓屋主在家中養了66隻貓咪，不過因數量太多，屋主便搬出去住，但貓咪疏於照料與管理，因此經常有異味飄出，附近鄰居表示，貓的味道難以散去，而且半夜時常會聽到貓咪的打架聲，睡到一半還會被吵醒，就連窗戶也不敢開，衣服也不敢曬在外面，因為會有跳蚤跳到衣服上。

儘管鄰居曾向屋主反應，但對方態度卻非常強硬，只好向管委會求助，而相關負責人表示，貓的女主人出生於單親家庭，從小就很喜歡貓，成家、生了小孩後，就未再外出工作，便全心照料一整間屋子的貓，平時還會到社區裡餵食流浪貓，屋主男主人提到，妻子愛貓成痴他也沒轍，所以才決定搬出去，把房子留給貓咪住。

在管委會的協調下，女屋主才承諾會加強管理，增加清潔次數、帶貓做節育手術等，但近日鄰居仍不滿意，表示「屋內還是有十幾隻貓跑來跑去」，相關負責人回應，未來會繼續溝通並採取相應措施，減少對附近住戶的影響。許多網友認為，收養流浪動物是善意，但不應該影響到他人。