除非身體的狀況不允許，否則「當兵」是每位男性必經的過程，雖然辛苦卻也是日後難忘的回憶。日前一名網友就好奇問道「入伍前到底要不要自己先去剃頭？」文章掀起2派熱烈的討論，也有過來人跳出來分享慘痛的恐怖經驗。

一名網友在PTT八卦板以標題「入伍前到底要不要先自己去剃頭」發文，表示有人當兵前會自己先去剃頭，但也有人說就算理平了，進去還是會被嚕兩下，所以根本沒差，讓他不禁好奇究竟「入伍前到底要不要先去剃頭」？

文章曝光後掀起2派論戰，認為不用先剃的網友表示「不用，進去會再嚕一次」、「不用，省錢」、「不用浪費錢，給髮婆剃」、「不用，剪了也是會被嚕」但也有人說「要，進去後請來的髮婆會隨便嚕，一連上百人幾個小時內要完工，很多都隨便嚕，到時候你會看到很多嚕不乾淨的才尷尬」、「嚕不乾淨大多是耳後和後面，在毛髮邊邊有鬚鬚的，到時候放假你又會去理髮廳剪一次」、「建議先嚕，進去後阿姨超忙，一定隨便給你弄，如果你排在後面點電嚕仔燙到靠北，你頭髮又多又長你就知道了」、還有人跳出來分享恐怖經驗「嚕那麼多人，到最後推刀不利的時候感覺像是被拔毛」建議該網友還是自己先剃比較好。