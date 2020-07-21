振興三倍券上路使用後，不少店家也搶推相關優惠，但該如何妥善花用，也成為民眾頭痛問題。日前一名網友提到，去自助餐店買飯時，由於他買不到最小面額200元，便決定與前面的客人湊齊整數，對方也一口答應，沒想到結帳時，卻被店員冷語回應，讓不少網友非常氣憤，直呼「犯法了嗎？」。
一名網友在《爆怨公社》表示，日前至自助餐店買飯，由於知道不少店家不找零，但他又吃不到200元的份量，因此排隊等結帳時，便決定與前面的客人湊200元，「我再麻煩他給我現金就好，路人一口答應了」，豈料結帳時店員竟酸「政府發錢給你，就是要你盡量花，結果你在鑽漏洞」，讓他非常尷尬，只好當作沒聽見離開，無奈表示「我用振興券消費卻被酸，不找零真的很麻煩」。
不少人認為，湊錢一起買並沒有問題，「這樣湊200(元)不就是盡量在花了嗎！他腦子鑽洞了嗎？」、「因為原本可以多賺你的不找零，結果你找別人一起…店員很有事！」、「2000元怎麼盡量花，一個家庭如果只有2000元能花，當然花在刀口上斤斤計較的花，又不是20萬...」、「買鞋三件七折，我也是當場找人一起湊啊！這是正常邏輯思考吧？」，也有人分享友善的使用經歷「昨天我們買130(元)拿振興券，老闆還找70(元)，說給客人方便」。
文章來源：爆怨公社
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