不少飼主會做出假動作，觀察寵物當下會有哪些反應，比如主人突然昏倒、不小心溺水等，寵物出其不意的反應，總是讓人看得啼笑皆非。抖音(TikTok)用戶allycat_9916日前上傳與狗互動的影片，只見她不斷學愛犬嗷嗚叫，而牠起初僅露出困惑表情，最後忍無可忍往主人的臉上打去，被惹怒的模樣非常爆笑。

影片中，allycat與愛犬並排而坐，接著狗先發出嗷嗚聲，而主人也模仿牠的叫聲，狗一聽驚覺奇怪，立即閉嘴看向主人，而allycat也學牠秒安靜，兩人互看一眼後，狗又繼續發出嗷嗚聲，主人也再次模仿，來來回回對看好幾次，對於愛犬困惑的表情，讓主人忍不住笑出聲。

狗再次聽到主人嗷嗚叫，最後忍不住往主人的臉撲過去，彷彿在賞她巴掌，要她不要再學了。影片也吸引120萬人觀看，不少人笑著說「狗狗一定滿頭問號，想說怎麼會有回音」、「汪星人：講人話啊！不要再學我了」、「狗狗很霸氣喔！只准自己嗷嗚叫」、「牠一定在想『我沒有要求二重奏啊！快給我停下來』」。