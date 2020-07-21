河馬在許多童話故事和動畫裡都給人可愛、溫和的形象，但實際上牠卻是世界上最危險的動物之一，只要認為受到威脅就容易主動攻擊，所以接近河馬時必須保持絕對的小心。日前就有1隻不怕死的獅子想要偷襲一隻正在午睡的河馬，結果果真悲劇了。

一隻不怕死得獅子吵醒一隻正在午睡的河馬，結果下場GG。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

有人在肯亞西南部的馬賽馬拉國家保護區（Maasai Mara National Reserve）發現一隻獅子想要獵食一隻正在草原上午睡的河馬，影片中可以看到牠緩緩靠近，但根本還來不及有什麼動作就意外將該隻河馬從美夢驚醒，氣噗噗的河馬立刻轉身追著獅子跑，並張開大嘴輕鬆將獅子咬起來在空中狠甩，最後獅子倉皇逃離。遠遠還可以看到背景有一群斑馬全都看傻眼，畫面十分有趣。

據了解，河馬是一種大型雜食性半水生哺乳動物，性格和外表完全相反，脾氣暴躁又具有強烈攻擊性。由於擁有巨大體型和厚達6公分的皮層，再加上雙顎咬力可達2500磅等特性，除了人類之外，幾乎可以算是沒有天敵。但因為領域觀念極強，經常有人類在岸邊及船上無挑釁卻遭攻擊的紀錄，故也是非洲每年殺死最多人的雜食動物。