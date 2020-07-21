在小孩子的眼中，人都是善良、誠實的。英國伍斯特郡莫爾文（Malvern）一名5歲男童，在草地上擺攤，販售家裡自產的山羊奶、肥皂等，並以「誠實商店」的模式經營，豈料一日他去查看店鋪時，卻發現攤位上的商品全被偷光，只剩下桌椅，難過的問媽媽「為什麼要偷走？」，讓不少網友好心疼。
綜合外媒報導，5歲男童哈利（Harry Clare）看了有關售貨員的書後，便一直希望能開店，而恰好家裡以出租露營地賺錢，營地上還飼養30多隻雞和羊，哈利平時也會幫忙照顧，35歲母親羅西（Rosie Clare）靈機一動，在今年3月開始，便讓兒子開設「誠實商店」，販售自產的山羊奶、雞蛋、肥皂等，並放置投錢箱由買家隨心付款。
哈利上學前，會將商品放於架上，放學再來清算當日收益，假日也會親自顧店，讓顧客不用擔心買不到，平均一日能賺10至15英鎊，有時甚至可以賺到60英鎊，豈料近日卻發現，攤位上的商品全被偷走，就連投錢箱也消失，讓哈利非常難過，詢問母親「為什麼要偷走我的東西？」。羅西提到，雖然損失金額不大，但哈利原本打算用這一筆錢買卡通雜誌。
羅西安慰哈利，表示對方可能真的很需要這些物品，並盡全力幫兒子重建誠實商店，也希望小偷不要再光顧。而附近一名古董專家瑟雷爾（Philip Serrell）得知後，在推特上讚揚哈利，並譴責小偷的行為，網友也希望能幫助哈利，不要讓他對人性失望，而哈利一家有感而發，透過Just Giving進行網路眾籌，希望將捐款用於幫助當地一間兒童慈善機構Acorns Children’s Hospice，目前籌得7,282英鎊。
文章來源：birminghammail
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