在使用他人的物品之前要先經過對方的同意，這是每個人都知道的道理，然而卻還是會有人趁著原主人不注意而擅自使用的情況發生，不但不懂得尊重，也相當沒有禮貌。大陸一名女屋主購買了一間豪宅，但5年的時間裡不常回去住，沒想到最近在追劇時，卻突然看見劇中人物出現在自己的豪宅中！

(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，林小姐在杭州工作並且居住在當地，5年前她於慈溪老家買了一幢別墅，但卻一直沒有機會回去住，因此她將自己的鑰匙交給了物業人員，希望他可以定期幫忙開門通風，沒想到去年林小姐在看電視劇《我和我的兒女們》時，卻發現自家豪宅成為了劇中角色的住家，女主角甚至就睡在自己的大床上，林小姐頓時氣炸了，很快就返回慈溪老家尋找物業對質。

她清點了豪宅中的物品，發現屋內的電梯損壞無法使用、指紋鎖損壞，奢侈品絲巾及全部地毯汙損，很多傢俱磨損，裝飾畫、投影、餐具等物品也不見了，然而物業卻一直對此不願出聲，林小姐只好一狀告上法院，並要求該劇的相關影視公司進行賠償與下架電視劇。

更離奇的是，在打官司的過程中負責《我和我的兒女們》的寧波影視主張自己並不是唯一一個進入林小姐豪宅拍攝的劇組，因此《大約是愛》劇組也被追加為被告，目前全案仍在審理當中。