日本知名料理壽喜燒是一種用少量醬汁烹煮食材的火鍋，受到不少民眾的喜愛。有名網友就在論壇上表示，自己媽媽非常喜歡吃火鍋，唯獨非常討厭壽喜燒，讓全家人都十分好奇原因。日前終於揭開事情的真相，讓原PO傻眼直呼：「難怪會不喜歡啊」。

一名女網友在論壇Dcard發文，表示媽媽是某間火鍋店的的忠實粉絲，三天兩頭就隻身一人去現場排隊，店家所有口味的鍋物也幾乎都被媽媽嘗過，但唯獨壽喜燒這個品項讓媽媽很討厭，全家人都不知道問題出在哪裡。日前她剛好和媽媽一起去吃，原PO自己點了壽喜燒，媽媽當時還嫌棄的說「壽喜燒真的很難吃，點別的啦。」結果吃到一半，原PO竟然看到媽媽舀了一口她壽喜燒的湯汁起來喝，還瘋狂皺眉。這才恍然大悟直呼「原來如此！難怪會不喜歡啊。到底誰會喝壽喜燒的醬油湯汁啦！！！！！」

文章曝光後掀起熱議，不少網友看了紛紛留言「休但幾勒...有人會把『醬汁』拿來當成湯喝掉嗎...」、「我也沒在喝耶，太鹹了不過煮肉真的很讚」、「壽喜燒的醬汁本來就沒有在給你喝的啊」、「我也不會喝壽喜燒的醬汁欸…太鹹了，在我的認知裡它就是煮肉煮配料用的，想要喝湯的話我就不會點壽喜燒」、「就跟吃拉麵把湯喝完一樣，直接洗腎」。