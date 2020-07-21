有些寵物從小就和主人待在一起，因此經常會有誤認為自己也是人類的趣事發生。一隻呆萌的小灰貓在家中走動時，突然在鏡子裡看見了自己的耳朵，牠頓時間被嚇了一跳，立刻挺起身子查看，沒想到卻發現是自己頭上的東西，讓牠困惑地不斷抬起前爪確認，可愛的畫面讓網友都笑翻了。

這段影片由「@tyomateee」分享在推特中，從畫面可以看到有一隻小灰貓正在床尾處走動，不遠處的櫃子上正好擺放了一面鏡子，僅照出了牠的耳朵部分，小灰貓看到以後嚇了一跳，接著就站起身來想要仔細查看，沒想到卻發現這對耳朵竟然就長在自己的腦袋上，牠略帶遲疑地舉起了一隻前爪摸上自己的耳朵確認，表情看起來非常困惑，稍微坐下來思考了幾秒後，牠又站起身重複剛才的動作，似乎對於自己有耳朵的事實感到相當不可置信。

網友們看完影片都被小灰貓可愛的舉動給笑翻了，紛紛留言：「貓：『我居然不是人類！絕望了』」、「摸自己耳朵太可愛了」、「居然還會照鏡子，這隻貓太聰明了」、「牠可能以為自己是人，所以看到頭上的耳朵的時候看起來很震驚」、「哈哈哈好像第一次照鏡子的小朋友」。