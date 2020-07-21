外出旅遊除了要玩得開心、吃得盡興以外，住宿也是一個非常重要的要素，有不少人為了省錢都會選擇價格較為便宜的民宿，但也有人考量到睡眠的舒適度而偏好住在飯店。一名男網友最近就上網抱怨，女友外出旅遊就只想住一晚4000元的飯店，而拒絕較為便宜的民宿，讓他非常不解。

這名男網友在PTT上發文抱怨，透露自己的女友出遊時只想住在一晚要價4000元的飯店，而拒絕住在一晚只要不到2000元的民宿，讓他感到非常不能理解，PO主認為現在台灣有許多民宿都和飯店沒有太大差別，憤怒直言：「小時候腦袋撞到嗎？」，並且在文末詢問其他網友的住宿傾向，「你們也是這樣嗎？出去玩只住飯店不住民宿？」。

對此，大部分網友都表示可以理解PO主女友的想法，並點出幾個中肯原因，「有些民宿超貴品質又差還沒早餐」、「民宿越來越貴，有些還缺東少西的」、「我也不住民宿，住飯店cp比較高，還隨時有人服務」、「有些民宿貴但清潔跟房況比自家還差，還有民宿老闆下班時間到回自家，半夜臨時有問題不知找誰」、「民宿很多衛生、安全、隱私都不到位，要慎選」、「民宿踩雷機率太高了」。

但還是有些人抱持著相反的意見，「是不是民宿沒有很在意，便宜跟房間整體看起來舒服比較重要」、「很多民宿比飯店還舒服，是因為沒挑到好的民宿吧」、「我都住背包客棧耶，反正都凌晨回去、7點起床」。