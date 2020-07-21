貓咪是一種相當慵懶且高冷的動物，時常都會看見牠們優雅地行走或趴著休息的模樣，就連在外流浪的貓咪也不例外。近日，一名日本網友就在某處停車場中看見了流浪貓趴在車擋上的可愛模樣，立刻將這一幕拍下來分享，融化了上百萬人的心。

這名網友「@ijnaoba1927」在推特中分享了2張照片，從畫面裡可以看到一隻賓士貓和一隻乳牛貓分別將自己的頭靠在了同個停車格中的2個不同水泥車擋上，正瞇著眼睛舒服地休息著，絲毫不覺得自己霸佔了一格停車位有什麼不對。

可愛的一幕曝光之後，立刻就吸引了大批愛貓網友前來觀看，發布至今才短短3天，就已經收穫超過103萬個喜歡，大家除了直呼2隻貓咪很可愛以外，也有不少人笑說找到了車擋的新功能，更有人直接分享了其他貓咪「霸佔車擋」的可愛照片，「為什麼貓咪可以這麼可愛啊」、「貓好可愛！但又好擔心有車子壓到牠們…」、「我家的貓也會用課本當枕頭」、「真的可愛到落淚…」。