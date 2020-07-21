在和別人溝通時，總是會出現兩人「頻率不對」或是聽錯話的情形，這樣就很容易搞出讓人哭笑不得的烏龍事件。一名男網友前陣子到相館要洗2吋的大頭照，不久後老闆便通知他前去領取洗好的照片，沒想到成品竟被放大了好幾倍，變成了10吋，讓他超級傻眼。

這名網友在《抱怨公社》中發文，表示自己前陣子到相館中要洗10張2吋的大頭照，填好相關資料後老闆就告知他如果照片洗好了會再通知他；不久後，PO主很快就接到了相館打來的電話，等他來到店裡後，老闆卻交給他一個很大的公文袋，讓他有些困惑，然而當他打開紙袋一看才發現，老闆竟然把他的大頭照洗成了「2張10吋」，PO主當場傻眼，連忙和老闆反映。

老闆得知自己搞錯也有些愧疚，大方地要將那2張10吋照免費送給他，「看著老闆把我放大的大頭照捧在他胸口，我的心裡著實從頭到腳涼了87截」，最終他也只能把照片帶回家，並無奈地說道：「有一種想丟又不能丟的傷痛」。

這搞笑的經歷讓不少網友看到後都被逗得哈哈大笑，「還好沒送你木框表示歉意」、「放著啦！以後也會用到嘛」、「留著，幾十年後就能用得到！」、「人生的超前部署！」、「放在胸口，差一點就要做出家屬答禮的動作」、「我快笑死，老闆在洗的時候都沒有覺得怪怪的嗎」。