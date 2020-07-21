日本一名攝影師平時就經常拍攝日本各處的美景，並分享到自己的推特當中。日前他到一座小神社中取景，卻意外發現一隻野生小狐狸坐鎮在鳥居之下，讓他備感驚訝，直呼：「難道是神的使者？」。

這名攝影師usalica前陣子在半夜時行經某處小神社，並停下來準備取景，沒想到在遠處就看見鳥居下有一團黑影，一開始他看見耳朵和尾巴還以為只是流浪貓剛好經過，不過當他拍完幾張照片後檢查時，才發現坐鎮鳥居下的居然是一隻野生的小狐狸，由於當地傳說狐狸就是稻荷大神的使者，讓usalica感到非常神奇，忍不住驚呼：「牠是神派下來的使者嗎？」。

網友們見到照片後也都感到相當神奇有趣，紛紛留言：「如果這座神社剛好是稻荷神社的話…我會起雞皮疙瘩」、「牠看起來像在告訴你不可以進去」、「賜予我好運吧」、「如果是我就會假裝沒看到，趕快離開現場」、「跟著牠走！牠可能就會讓你增加技能點」、「看起來是很可愛的神的使者呢！」；甚至還有不少人將照片作為許願的對象，期望小狐狸可以幫助自己實現心願。