★在臉書分享比按讚更重要

臉書上的分享數是衡量貼文是否成功的最佳指標。每一次的分享都是人們為你的內容背書，這也將帶動銷售並與群眾建立連結。

★在IG須掌握品牌持續性

根據平台演算法，壽命愈長的IG帳號，影響力愈大。因此你必須時時觀察時下最新潮流，以便抓住觀眾，持續發揮影響力。

★在YouTube留下觀眾是關鍵

想要有高曝光度，觀眾的觀看時間比點閱率更重要。為留住目光，同中求異是不二法則，你必須強調自己獨特的主題與觀點。

肯恩一直以來都在開發社群平台的最佳工具，只要能夠對著鏡頭講話或是寫得出文章，他就能將一個沒沒無聞的素人培養成頂尖網紅。現在，他將毫無保留地分享一切祕訣。

在本書中，肯恩將告訴我們，如何從零開始、獲取願意專注追蹤你的真誠粉絲；製作個性化且獨特、有價值的內容來吸引核心觀眾；在臉書、Instagram、YouTube、Snapchat、領英上建立多媒體品牌等社群經營必備法則。

【精彩書摘】

過去幾年，我把大量重心放在內容測試、優化、分析和數據上，並付費給媒體幫助名流、運動員和媒體業者快速擴大觸及範疇與群眾。我做了多年的實驗與觀察才得到現在的成果，然而，我相信，一切都得回溯到我和泰勒絲（Taylor Swift）共事時學到的心得。和她合作的期間，我了解到數位與社交媒體的力量有多強大，以及該如何善用這股力量。

泰勒絲最棒的一點，是她的品牌、音樂和星途完全靠她自己一手打造。一開始，她有的只是一個簡單的Myspace頁面，她將這裡打造成一個平台，以便和歌迷建立一對一的連結；她直覺知道這麼做會加快品牌與觸及群眾的速度。她親自回覆平台上的每一則留言。每當有人跟她要親筆簽名或照片時，她都從善如流。

泰勒絲甚至曾舉辦一場長達13個小時的見面會（最後變成17個小時），她在會上親自簽名，並和三千名歌迷自拍。她清楚每一位在隊伍裡等著拿簽名的歌迷，會變成她一輩子的歌迷（以及品牌擁護者）。這些品牌擁護者會將她的音樂和訊息再傳給他們的朋友。雖然泰勒絲當天實際上只和三千人碰面，但最終很可能觸及了十萬人。她的每一次互動都不只限於那個當下：歌迷們不僅會和朋友談起見面會，也會在他們自己的社交管道上貼出照片、簽名，以及在見面會上拍攝的影片。臉書的每位用戶平均有338位朋友，因此，如果她的每一位歌迷都分享照片，基本上她就可以接觸到1014萬人。歌迷會講起她，會對所有朋友與社交媒體上的聯絡人說：「我愛泰勒絲！」或「我拿到了這張超美的照片／簽名！」

泰勒絲至今仍會花時間舉辦這類活動。她會出席歌迷的生日派對、婚禮和新娘告別單身派對。2014年，她帶著聖誕禮物親送到一些粉絲家中，超過1800萬人點閱了這些發送聖誕禮物的影片。2017年，她挑選了幾群粉絲，並邀請他們到她位於倫敦、洛杉磯、納許維爾（Nashville）和羅德島（Rhode Island）的自宅，參加她為第六張專輯《舉世盛名》（Reputation）舉辦的聽歌會。這類活動是泰勒絲回饋歌迷的方式，同時引發大量關注和興趣。

這方式對她有用，因為她是出於真心。她做這些事，目的不在於操弄系統。她聰明、有才華，且懂得感激歌迷為她挪出時間，更有一顆善良的心。正是如此良善的心，才養成熊熊野火般的品牌忠誠度。

泰勒絲無法分身同時出現在不同處。事業剛起步時，她住在納許維爾。雖然她可以為此地的三千名粉絲簽名，和他們建立關係，卻無法總能抽出時間給世界各地的其他歌迷。紐約、倫敦、中國、香港、印度和日本等地的粉絲，就無法接觸到她本人。不過，藉由網路的現身聚焦，她得以飛快的速度和全球各地的人們聯繫。

在會見我的團隊之前，泰勒絲已經在一個全動畫效果的網站上花了七萬五千美元到十五萬美元，每次，她想要更新時，都得花上兩天的時間。我檢視並分析資料，發現人們在這個網站上停留的時間不會超過30秒，90％的人一進到這個網站，都會迫不及待地離開首頁。我希望泰勒絲能將網站的功效發揮到極致，回歸品牌背後的基本概念：一對一的互動。有了正確的策略，她就可以藉網站之力，與粉絲培養出更強韌的連結。

我的賣點是，利用我的團隊開發出來的科技平台，我們可以在六個小時內，為她打造一個符合她的需求的全新網站。會議中，我讓她即時看到我們如何任意大幅改變網站中的元素。她可以變更背景、移動導覽、改變導覽，並控制網站中每一個元素，這賦予了她持續成長的力量與創意，以成為粉絲眼中更好的自己。比方說，每當推出新專輯，她可以在短短幾分鐘內重新設計整個網站，以搭配新專輯的美學風格。

能快速改變網站，讓她能根據她希望的方式表達自我、在她希望的時間出現，就像事業生涯早期在Myspace時的情況一樣，讓她得以和粉絲建立更強大的羈絆。兩年內，利用我的團隊建置的平台，以及我們合作的一些出色的社群科技結盟平台，我們合力讓歌迷停留在她網站的時間，從不到30秒延長到不只22分鐘。我們如何能讓人願意花這麼長的時間停留在她的網站？答案是：給歌迷留下來的理由。我們促進歌迷和歌迷之間的溝通，因為我們明白泰勒絲只有一個人，她一次只能和有限的粉絲聊天，因此，我們打造了一個社群，讓粉絲可以和彼此互動，聊聊他們對泰勒絲的愛以及她的音樂。

我們同時建置了一套系統，讓歌迷可以在不到60秒內，把自己的臉書檔案轉到泰勒絲的粉絲網站。這套系統會自動擷取歌迷的姓名與照片，連同泰勒絲的照片與專輯封面，讓歌迷也能擁有屬於自己的歌迷網站。這些歌迷專屬網站就建置在我們用來打造泰勒絲網站的科技平台上，因此，歌迷也可以量身打造粉絲網站中的所有元素，增添個人色彩。歌迷因此覺得和泰勒絲緊緊相繫，彷彿他們也是她團隊中的一分子：他們和她使用同一個平台，可擷取其中的任何部分，並用自己的雙手重新打造。幾個月內，歌迷利用這套平台建置出超過三萬五千個歌迷網站。我沒有確切的數據，但我很肯定的是，這項擁有最多粉絲網站的紀錄，在當時是任何藝人都不曾創下的。

親眼見證了和歌迷建立起更強韌的關係為泰勒絲的品牌帶來多大的益處後，在我心裡埋下了一顆種子。我學到，如果粉絲感受到連結感，就會願意和每一個認識的人分享內容、訊息和產品。一旦我理解了這股力量，它便成為我整套作法中很重要的一環。我了悟到，你不需要為了觸及廣大群眾而花大把銀子做行銷活動，你需要的只是讓別人為你分享訊息。

(本文摘自《百萬粉絲經營法則：30天3步驟打造社群經濟力，在社交平台擁有百萬追蹤數》/時報出版)

【作者簡介】

布蘭登‧肯恩（Brendan Kane）

布蘭登‧肯恩是一位企業與數位策略專家，與《財星》五百大企業、各大品牌與名流人士合作。他成功協助客戶以系統性的方式運作，尋找會投注關心與金錢以獎勵相關內容、產品與服務的新群眾並與其互動。布蘭登最大的長處就在於帶出價值。他化繁為簡，透過工具和方法，擴大成長與實現執行。

他的事業生涯從湖岸娛樂公司（Lakeshore Entertainment）起步，負責監督互動性媒體策略的所有面向。他曾負責十六部電影，全球總票房達六‧八五億美元，也率先推動第一批推廣網路紅人的活動，高效宣傳湖岸公司旗下的電影。

之後，布蘭登為諸多名人客戶打造應用程式與平台，例如泰勒絲（Taylor Swift）、蕾哈娜（Rihanna）、饒舌歌手艾勒比（Xzibit）、前美國職籃球員查爾斯‧巴克利（Charles Barkley）、名主持人麥可‧史垂瀚（Michael Strahan）、超模阿德瑞娜‧利瑪（Adriana Lima），以及職業滑板運動員萊恩‧謝克勒（Ryan Sheckler）。他也擔任過派拉蒙影業的數位部門副總，協助一家全球規模最大的社交媒體優化公司擴大規模，並與迪士尼、福斯影業、NBC、Netflix、Xbox等品牌以及許多知名的《財星》百大企業合作。

【譯者簡介】

吳書榆

國立臺灣大學經濟學學士、英國倫敦大學經濟學碩士。曾任職於公家機關、軟體業擔任研究、企畫與行銷相關工作，目前為自由文字工作者。