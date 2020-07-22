味噌湯是日本具代表性的傳統食品，原料以海帶、魚乾、味噌三種材料為主，之後台灣人又改良成台式味噌湯，配料與做法也稍有不同，日前一名網友好奇提到，台式味噌湯喝起來與日式略不同，好奇台式味噌湯中的關鍵到底是哪一味。

一名網友在ptt表示，台灣自助餐店、營養午餐和熱炒店，經常能喝到台式味噌湯，但顏色、味道與日式的差別大，認為台式喝起來有獨特的豆腥味，好奇日式與台式差在哪，詢問「台式味噌湯的靈魂是什麼？」。不少人表示「豆腐啦！從小喝到大，裡面一定有豆腐」、「貢丸+蛋花」、「小魚乾跟白蘿蔔」、「柴魚、小魚乾及蜆仔」、「豆腐。我去日本喝到的幾乎都放豆皮，豆腐較少」。

多數人認為關鍵是「柴魚」，日式加入柴魚片後會再過濾，鮮少摻在湯裡喝，而台式則是以甜味白味噌為主，並以丁香魚、柴魚片為基底，再添加佐料豆腐、海苔、蔥花等，「柴魚，在日本從沒喝過柴魚味那麼重的味噌湯」、「柴魚和碎成糊的豆腐渣」、「煮高湯的柴魚，不撈起來當成料，日式的作法滾30秒就撈起來了」、「十全味噌是正解，整箱那種」。