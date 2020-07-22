比特犬(Pit Bull)性情兇猛，各地發生多起咬死人案例，因此若飼養比特犬，最好還是得用牽繩拴住，以免傷害到其他人。美國羅德島州（Rhode Island）一名15個月大女嬰，日前在自家花園裡爬行，豈料竟遭家中飼養的比特犬狂咬，最終不治身亡。

綜合外媒報導，15個月大的史嘉莉（Scarlett Pereira）上周四（16日），與父母至祖父母家聚會，期間她在花園緩緩爬行，附近還有一隻自家養的比特犬，不知道什麼原因，比特犬竟突然失控，衝向史嘉莉狂咬，兩名家人立即發現後，試圖將比特犬拉開，卻也同樣遭到攻擊。

救護人員抵達現場後，發現史嘉莉傷勢非常嚴重，立即將她送往附近的兒童醫院救治，最終仍回天乏術，當地警察局長威廉(William Nebus)提到，「這真的很難過，但即使是家犬，對家人表現友善，但牠們仍有可能出於任何原因發動攻擊」。

史嘉莉親屬在網站GoFundMe發起眾籌，表示她生前活潑又聰明，且喜歡唱歌跳舞，洗澡是她最愛的時光，「她是我們生活中的陽光，她將成為我們心中永遠的痛」，希望能募資到2萬美元（約58.9萬台幣）為她舉辦葬禮。根據《Dogsbite.org》指，美國每年約有9500人因狗咬傷而住院，在一份為期13年的報告顯示，433起狗襲擊致死案中，比特犬造成66％的死亡，即284人死亡。