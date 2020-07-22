天氣越來越熱，讓所有人都快要受不了！日前就有網友幫家裡的臘腸狗洗澡消暑，沒想到看到狗狗洗完澡，舒服地躺在地上的模樣，讓他突然想到香酥的炸豬排，忍不住將照片上傳分享，網友看了全都笑翻直呼「看了好餓！」

日本一名推特帳號為「DachsMonji」的網友日前幫家裡的臘腸狗吉羅（じろ）洗澡，想讓牠消消暑氣，吉羅洗完澡之後也舒服的側躺在地板上納涼，沒想到主人猛一看卻突然驚現吉羅的金黃色毛皮配上隱約露出的白色肚肚看起來就好像剛炸好的炸豬排橫切面，忍不住拍照上傳並直呼「超像炸豬排！」事後更直接把吉羅和高麗菜絲、盤子等圖片P在一起，看起來果真毫無違和感。

照片曝光後掀起熱議，截至目前為止已經吸引將近24萬人按讚和4.5萬人轉發分享，不少網友看了紛紛留言「第一次看狗看到餓了！」、「我覺得看起來也滿像炸雞」、「吉羅看起來好好吃~」、「原來臘腸就是炸豬排！」、「每買一份炸豬排就有一隻臘腸受害」、「吉羅，回不去了」據了解，吉羅是DachsMonji透過動保團體領養的狗狗，當時3歲的吉羅因為遭受前飼主的不良對待，身體狀況不佳還隨時保持警戒狀態，後來在DachsMonji一家人細心的照顧下逐漸敞開心扉，目前12歲的吉羅已經願意重新信任人類，近日意外爆紅後也造成日網出現一波吉羅的「P圖之亂」，讓DachsMonji十分開心。