不少人對有錢的人世界充滿無限的想像，認為生活中的食衣住行一定都是享用最頂級的待遇。有網友就在PTT發問，想知道「車子開雙B是不是有錢人的象徵？」對此，也掀起2派網友熱烈的討論。

一名網友在PTT車板以標題「開雙B真的＝有錢嗎？」發文，表示身邊有幾個開雙B的朋友，平常看他們「事業有成，家裡經濟狀況不錯，平常出手也蠻闊的，手錶都是機械錶，最近還看到其中一位換成TUDOR的，年紀全還不到30」讓他羨慕不已。但前陣子突然發現「另一位只開QX50跟一台三菱貨車的朋友，跟我們分享他在中山區又成交一間房，會選INFINITI是因為他當時要找空間大又舒服，還要好開的車，只是一個人出來的時候，也是會開另一台GLA45出門」。

這也讓原PO開始思考，雖認為很多人會買雙B裝闊，但因保養價錢不斐，開雙B還是代表有一定的財力。但朋友的狀況也讓他覺得，一些比較低調的品牌會不會其實才是更有錢的人會去選的車? 因為「有錢到一個程度，就不需要靠汽車、手錶來展現個人的財力，這時買車看得就是品味、性能、舒適度等等，品牌反而不是首要考量？」

文章曝光後掀起熱議，有人認為「其實現在很多人放棄買房，只要收入還可以，買不要太貴的雙B不會太困難」、「又不是每個有錢人都那麼注重車子」、「朋友的爸爸的國中同學的表弟的乾媽他遠房親戚身價上億開toyota給您參考」、「我家資產接近10位數，我只開Mazda」但也有內行網友指出「真正的有錢人一棟好幾億的房子地下停車場有lamborghini、Benz、BMW、也有Lexus，只是住戶對車子的需求不同而已，有空可以問那些雙B業務，交車去好幾億的房子住戶家，看是雙B以上的車多還是你自以為有品味的Infiniti跟Lexus多，我自己是看到約7成的雙B等級以上啦」。