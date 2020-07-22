路上竟出現小白虎，到底是怎麼一回事！美國佛羅里達一名狗飼主，是一名藝術化妝師，先前突發奇想，用專業畫筆在愛犬身上彩繪，將牠畫成一隻白底黑條紋的「小白虎」，乍看之下宛如迷你猛虎一樣，不過牠一吼叫，威風模樣秒破。

在 Instagram 查看這則貼文 Diana Monroy & Nick Lopez（@two4art）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 5 日 下午 6:16 張貼

飼主黛安娜(Diana Monroy)善於特效化妝，日前將家中的鬥牛犬「Loki」畫上黑條紋，讓牠呈現白底黑蚊的「小白虎」，若是沒有仔細看，還真的會以為出現小老虎在散步，而牠下一秒發出汪汪聲，原本威猛的模樣，反而變得呆萌可愛，融化不少網友。

在 Instagram 查看這則貼文 Loki_the_frenchie（@loki_lopez_the_frenchie）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 23 日 上午 6:12 張貼

不少人表示「還以為遇到野生小白虎」、「上一秒還在等牠兇猛吼叫，沒想到下一秒就汪汪破功」。黛安娜也解釋，畫在Loki身上的是使用人體彩繪的顏料，因此洗個澡後，牠肚皮上的塗鴉都會消失，告訴眾人不必擔心，而主人也幫Loki開設IG帳號，只見主人曾在牠身上黏鋸齒狀的角，模樣宛如小恐龍。