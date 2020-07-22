動漫《航海王》（ONE PIECE）裡面的人氣角色娜美，是不少Coser經常扮演的二次元角色之一，其中最難還原的就是娜美超誇張的身材比例。之前韓國知名直播主Berry就曾經神還原娜美，被網友封為「真人版娜美」。沒想到最近台灣竟然出現一名正妹外表和身材都激似Berry，還自稱為「桃園娜美」，瞬間吸引許多人關注。

一名網友在PTT表特板以標題「桃園娜美」發文，並貼出一名正妹一系列美照，只見該名正妹五官精緻，雖然身材纖細還有讓人羨慕的螞蟻腰，胸前卻有不科學的「核彈級胸器」，還有眼尖的人發現她的外表和身材都酷似被封為「真人版娜美」的韓國直播主Berry，讓她瞬間爆紅，才開台1個月就有3萬多人訂閱，IG也有7萬人追蹤。

桃園娜美因為激似韓國直播主BERRY爆紅。(影片來源/YouTube/紳士麂娃娃/如遭刪除請見諒)

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛暴動留言「台灣BERRY」、「超像韓國娜美」、「好屌喔開台一個半月2.3萬人，終於能跟韓國一戰了嗎」、「有像、有香、有大 很可以」、「根本韓版照翻好扯哦」、「視訊很正」、「是不是拿Berry當模板啊」。