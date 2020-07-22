傳宗接代是每個物種生命中的使命也是與生俱來的本能，不同生物之間的交配行為也都有各自不同的特色。有一種動物不但一年四季都是發情期，還能在高速移動的過程中持續交配，有人就在野外將這一幕拍了下來，影片也掀起網友熱烈的討論。

犰狳一整年都在求愛，還能在高速追逐中進行交配。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

《國家地理雜誌》日前在YouTube頻道發布一段影片，表示有人在野外目睹3隻正在互相追逐的六帶犰狳（six-banded armadillo），仔細一看才發現牠們正在進行交配行為。可以看到1隻雌性犰狳正發了瘋似的向前狂奔亂竄，後面緊緊跟著2隻想跟他交配的雄性犰狳，等到最快的那隻雄犰狳成功爬到犰狳身上，就算是在高速的奔跑中，也能同時進行性行為，所以即使後面仍有「追兵」，結合中的犰狳會一直維持交配的姿勢。據了解，六帶犰狳整年都在求愛，一年中的任何時候都可以繁殖，而且牠們在哺乳動物之中，擁有相對於體型數一數二大的陰莖，有利牠們進行交配。

影片曝光後引起熱議，網友看了紛紛留言「奇怪的知識增加了」、「最屌生物，高速造子」、「還真的是速度與激情呢」、「高速自走砲」、「引擎發動~」、「好像av的企劃喔」、「車震的概念？！」、「這個也太好笑了吧」、「我有個大膽的想法」、「各種意味上的開車」。