加拿大一名生物學系學生在南非當志工時，目睹兩隻鐵銹紅巴布毛蜘蛛（Hysterocrates gigas）交配，雄蛛搖晃著身體並敲擊地面，隨後兩隻蜘蛛雙腳纏在一起，在短短1分鐘內，雄蛛成功交配後便趕緊逃開，因交配完成後雌蛛會吃掉雄蛛，沒想到雄蛛竟能順利躲開，讓生物學家直呼非常難得。

1分鐘的交配過程，卻讓不少人直呼「拿命在交配啊」(影片來源/youtube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine)

根據《National Geographic》報導，生物學系學生麥當勞（Ryan MacDonnell）在南非林波波省(Limpopo)當志工時，發現兩隻鐵銹紅巴布毛蜘蛛，其中一隻正在敲擊地面，便意識到牠是正在求偶的雄蛛，時間長達5分鐘，由於在野外很難看到鐵銹紅巴布毛蜘蛛交配，麥當勞當下非常激動。

只見兩隻蜘蛛緩緩靠近，雄蛛小心翼翼的一邊搖晃身體，一邊敲擊地面，而兩蜘蛛隨後交纏在一起，雄蛛不到1分鐘的時間內，就完成交配行為，隨後便趕緊逃開，由於不少雌蛛在交配完後，會將雄蛛吃下肚，因此雄蛛會利用前腳的刺，預防遭雌蛛吃掉，腳也會架在前方，以免被毒牙扎到，交配期間仿佛肉搏戰。

加利福尼亞州科學院（California Academy of Sciences）蜘蛛交配生物學家克魯斯（Sarah Crews）表示，鐵銹紅巴布毛蜘蛛交配行為，一般只會在人工飼養時觀察到，而這一隻雄蛛能幸運活下來，可說是非常罕見，有些雄蛛會與不夠成熟的雌蛛交配，反而會被當成食物。交配過程也讓網友直呼「短短1分多鐘，看得我驚心膽跳！」、「交配完後跑的跟飛的一樣」。