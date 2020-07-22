現在市面上的產品無奇不有，為了吸引消費者的注意與購買，各家廠商都開發出許多新奇有趣的商品，像是前陣子日本就推出了副駕駛座的「女高中生味芳香劑」，讓不少男性朋友都興奮地買回，然而實際使用過後，卻發現好像和自己想像的有些不一樣！

「女高中生味芳香劑」在推出後就曾引起一陣熱議，不少人都紛紛訂購想要試用看看到底是什麼味道，不過這款芳香劑似乎並不符合大眾想像中的「女高中生香味」，讓有些買家氣得在亞馬遜的訂購頁面留下一星的負評，其中一人寫道，「我輕輕地打開盒子，然後從中飄出了一股小時候聞過的味道」，他直言這款芳香劑和他阿嬤家櫃子中的味道幾乎一模一樣，讓他頓時間因為思念阿嬤而落下了眼淚，雖然很感謝產品幫他重溫與阿嬤相處的時光，但實在是和女高中生的香味相差甚遠。

除此之外，還有不少網友也給予了類似的評價，「有佛壇的味道…」、「這款芳香劑是我已經過世5年的祖母的味道，我覺得產品本身很好，但可能得改為『懷舊祖母芳香劑』」、「這是我親戚阿姨的味道啊！」、「像是奶奶熨衣服的味道」、「有一種喪禮現場在燒香的味道」。

但也有些人使用過後有不同的體驗，一名男子就在推特（@_HIRAOKA）分享了使用後的心得，提到媽媽在乘坐自己的車時，就因為聞到了這款芳香劑而詢問他最近是否有載過年輕的女孩子。