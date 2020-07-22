職場上會遇到各式各樣的人，有些人因此結為莫逆之交；有些人找到感情的另一半；但也會遇到讓人氣到牙癢癢的白目同事。一名網友就在PTT上發起討論，想知道「什麼人在職場上最討厭？」文章引起廣大的回響，不少人的答案竟都點名這行為。

一名網友在PTT八卦板以標題「那一種人在職場上最讓人不喜歡？」發文，表示每個人在工作中都一定會遇到一些讓人討厭的同事，他也舉出自己的地雷是「頑固不會變通的，溝通討論都說不清楚條理的、很會說話和畫大餅，常常唬到腦殘主管相信，也很會為了利益裝熟、表面上跟你站在同一邊，但同時在另一邊講你壞話。遇到別人犯錯大聲指責，自己犯錯藉口一堆」最後也好奇詢問鄉民「以上那種同事最不讓人喜歡呢？」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛分享自己的意見「油條，說話兩套」、「雷人的那種，做事亂七八糟還留爛攤子給別人」、「第三種吧，背後捅刀仔會讓你死於無形」、「123不互斥阿，可能1+2+3」、「都沒差，別讓我工作變多就好」、「現職場就有2+3都有的，相比1算好了」其中，有不少網友的答案都不約而同指出最討人厭的是「薪水領得比你多然後什麼都不會，什麼事都要你幫他做」、「整天沒幹嘛…薪水還領得比自己高的」、「推事情然後薪水比你高的人」、「最討厭薪水小偷」、「廢物不做事一直出包，老闆又不fire」。