美國蘋果公司創始人──史蒂夫·賈伯斯（Steve Jobs）曾說：「活著，就是為了改變世界」。「每一個活著的人，都擁有能改變世界的力量」。這句經典名言，深植人心。

然而，這位蓋世之才留給後世的「深遠影響」不僅限於iPod或iPhone，讓蘋果手機從簡單、專注到極致的最關鍵之處，正是賈伯斯終身追求與奉行的「禪修」。

賈伯斯究竟是怎麼對「禪修」發生興趣的呢？對賈伯斯而言的「禪修」究竟是什麼呢？原來，「『禪修』，才是電腦狂人賈伯斯市場行銷的終極手法」！但，在職場上衝鋒陷陣、大展身手，幾經起伏，屹立不倒的賈伯斯，卻從來不做市場行銷，而是試圖通過「禪修」來深入內心，透徹的了解自己真正的願望。

正因為如此，洞悉自己心中的渴望，才是賈伯斯的終極市場調查！這也難怪，賈伯斯多年的競爭對手、世紀霸主美國微軟公司創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）在多次的公開場合表達了對賈伯斯離世的惋惜之情：「像賈伯斯這樣有『深遠影響』的人，在這個世界上非常罕見！未來，我們的後代，仍將會感受到他對世界的影響，而且還會一直持續下去......」

效果最驚人

你有過「靜坐」或「禪修」的經驗嗎？或許在你的心中，「禪修」的印象還停留在袈裟僧袍，佛經頌唱的階段，甚至或許會有人斥為無稽之談。但，時自今日，「禪修」早已然成為了一種在全世界各地，用科學的方式自我證實而傳播的新興傳統文化。

甚至，在日前出刊的《時代雜誌》封面故事報導：美國各地有愈來愈多的學校、醫院、律師事務所、政府機構、公司行號和監獄開設靜坐班，簡直到了「很難躲避靜坐」的地步。為什麼「靜坐」或「禪修」會這麼蔚然成風呢？

鏡頭轉到賈伯斯在美國史丹佛大學的一場著名的演講，賈伯斯說：「我每天早晨都會照著鏡子自問：『如果今天是生命中的最後一天，你會去做你今天要做的事情嗎？』每當答案連續多天都是『不』時，我知道自己必須有所改變了。」

「給自己一個機會，開始改變，禪修讓你重新遇見生活的美好！」賈伯斯從年輕時期就潛心於自己的精神世界，最想改變的是「自己」，而且，賈伯斯認為，真正能改變的是「心」。

每天詢問自己，告訴自己必須要做當下真正想做的事。一般來說，即使有這樣的想法，也很難做到。但，賈伯斯卻非如此。他試圖深入自己的本心，以求保持一個與平時不同的視角去看待事物。為此，賈伯斯才會選擇了「禪修」作為自己的精神依托。

世界最強大

話說回來，「禪修」真的有用嗎？「禪修」、「正念」經常被說可以為人類帶來好處，比方說，能降低自我感，不被繁雜的念頭或情緒卡住。但，有科學實證去證明其效果嗎？

最精密的顯像技術，說明了「靜坐」或「禪修」的確可以「重新調整」腦部，包括可以改變讓血液升溫的「交通堵塞點」，疏通腦部的血液循環。

禪定中，大腦預設模式網路活動(DMN)會大幅下降，有助大腦的休息。(圖片來源:獨家報導編輯部)

實驗發現在禪定狀態(實驗組)或是呼吸引導狀態下(控制組)，受測者都有著較高的心肺同步率。(圖片來源:獨家報導編輯部)

實驗顯示一般人在從事心智活動心肺同步效能較低(左圖)，而透過禪修深呼吸調息心肺同步效能較高(右圖)。(紅心率變化 藍呼吸訊號)(圖片來源:獨家報導編輯部)

究竟為何「靜坐」、「禪修」、「冥想」會風行美國？透過賈伯斯的視角，說明「禪修」受到世界的重視，它不再是人們對東方神祕主義的文化憧憬，而是開始注意到「禪修」的實踐效果。

然而，為何沒有宗教色彩的「發『正念』」是世界上最強有力的必學心法？據了解，很多企業受到賈伯斯「禪修」的啟發，早已經將「禪修」納入員工減壓養生計劃中。這些才智卓越，成天淹沒在大量資訊中的精英們從「正念」冥想中，去尋找發現駕馭資訊和自身的方法。這一股潮流，早已遍及Google、英特爾、IBM、Facebook，乃至美國國防部和美國農業部。

受到賈伯斯的影響，「靜坐」或「禪修」被美國人「去除神祕性」，並且「街頭化」之後，「禪修」早已改頭換面，以一種時尚的面孔，令人為之耳目一新。「禪修」早已褪去宗教色彩，以「正念」之名在歐美波及開來，這股「禪修」的浪潮，雖有遲到一步之感，卻也在蜿蜒起伏地拍岸而來。

疫後第一課

話鋒一轉，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，嚴重特殊傳染性肺炎，COVID-19，武漢肺炎）打亂了全世界的腳步，全世界陷入困境，考驗著我們的應對智慧，究竟如何用禪的智慧，讓你在面對詭譎多變的情勢時，幫你找回心中的平靜，還能夠讓你立於不敗之地呢？

到底「禪修」如何改變的生理機制？醫學證實，愈來愈多研究發現，透過「禪修」可以增強免疫力、降低血壓，甚至預防各種慢性疾病。 「禪修」是一種生活智慧，藉由「禪修」片刻的寧靜，找回原本的自己，讓心回到原點。

然而，最值得一提的是，禪宗第八十五代宗師悟覺妙天禪師親傳的禪修法門。悟覺妙天禪師表示，「禪修」有幾個步驟，第一，就是要「修『清淨』」。

究竟什麼是「修『清淨』」呢？悟覺妙天禪師說，當一個人清淨的時候，身體就沒有病痛，身體若有病痛，就不能算是清淨。悟覺妙天禪師比喻，大自然的河流、池塘如果很清淨，就可以見底，但，如果是混水，就表示污染，就是不清淨。

除此之外，如果懂得修禪，就可以看透事物的道理，能夠量力而為化解一切，因為意識非常清淨，知道什麼事情該做，什麼事情不該做，對於超出自己能力範圍以外的事，就不會去做，所以「禪修」先要「修『清淨』」。

釋放身心靈

悟覺妙天禪師強調，「禪修」不能操之過急，這就好比我們生病去看醫生，在打針的時候總要先忍那一針之痛，既然要「禪坐」，就要忍受這短暫的痛苦，要吃這一口苦口的良藥，而在「禪修」的過程中，身體會有所變化，這種變化是由壞變到好。但，在變化的過程中會生生滅滅，有所起伏，如果能把握住這個變化就不會錯。

悟覺妙天禪師建議，在「禪坐」的時候，要能夠保持身體不動，要靠精神的力量，最起碼要養成「禪坐」三十分鐘、甚至一個小時都不會動。

悟覺妙天禪師補充說明，「初學禪坐時要先能保持身體不動，並以一個小時作目標，先從調息（調呼吸）開始，調好息之後，意念也跟著空掉，然後身體不動，進入真空。調息很重要，如果沒有調好息，一定坐不好，當然更不用說要坐上一小時或入定了。

氣，可以經過禪修訓練而達到聚氣的效果，從空氣吸進來的氣，透過專注的力量，經過身體的昇化作用後，變成元氣、真氣，再提升到「電」的磁場，甚至精煉後，可從骨髓裡產生「光」的磁場，所以要讓身體愈來愈健康，就必須從「呼吸」開始練習。

悟覺妙天禪師表示透過禪修訓練可以將氣提升到電，再一路提升到靈電、靈光、光電，身體就不容易生病，也可以延緩衰老，還可以延長壽命，這就是禪修的好處。這股生命力量，會自動將能量補充到各個器官、組織或細胞，以維持正常運作。比方老化、退化的細胞，在得到這些能量的補給後，會回復原有的功能，使細胞再生；甚至可以改變細胞最原始的基因，發生病變的地方也會慢慢地好起來，這是最自然的自療方法。

科學的實證

另一方面，質疑的人卻認為禪修沒有科學根據，為此我們特別訪問到了交通大學電機系羅佩禎教授，她是全台知名的電機工程學系教授之一，也是交通大學第一位聘來做腦科學研究的專家，研究的電機領域主要應用在醫學上面。羅佩禎教授從1994年開始跟隨悟覺妙天師父修行，至今已經25年，追隨多年後，她表示透過印心禪法的禪修來解脫真心（自性）可說是天底下最神奇的蛻變。為了驗證禪修的好處，羅佩禎教授在2003年發表的論文中，發表禪修進入內觀到光的同時，會產生 alpha 波抑制效應，最近更在探索使用光照（optogenetic）技術，來證明禪修能清除或改變不好記憶的方式來治療憂鬱症。

根據羅佩禎教授的研究，許多上班族在每天 12 小時緊湊的工作之後，容易因為上班時用腦過度而感到勞累，而在禪修當中，禪修者將塞滿工作與生活瑣事的大腦，沉浸在禪修的靈光之中，所耗費能量會快速的復原並將大腦充電，根據禪修者的口述，禪修時在心臟裡面所產生的光扮演了重要的角色，這些光是無形無相，非物質的，當然也非一般的電磁波，禪修所產生出來的光對於活化身體是無價的大藥，可以清淨意念，也可以淨化精神和靈性。

而禪修者經過大約三個月的禪修專注練習，大約有90%左右的初學者，可以感受到禪修對他們的影響。比如，他們在日常生活中遭遇困難與壓力時，會以樂觀的看法和態度去面對、處理事情，而且對生活的小事，會感受到更多的感恩和滿足，因此比較不會以負面情緒、抱怨去面對這些壓力，自然心理產生的壓力也因此而減少。

其實早在1997-1998年時，羅佩禎教授就想要以科學實驗的數據來驗證禪修，當時就非常大膽地以「悟覺妙天禪師加持力」為主題作為論文研究的主題。羅佩禎教授跟陽明大學合作，以高度精準的儀器測試受測者的腦電波，想要一探「悟覺妙天禪師的加持力」是否可以用科學方法進行解釋。

為了要使研究數據客觀公正，羅教授表示，這個實驗不只是「讓數字說話」，將師父的加持力以數據化顯現，更證明了量子力學可以超越空間，產生相互影響作用，因為師父不在現場，腦電波卻在加持的過程中，與時間有驚人的吻合，透過這項這也讓更多人明白，禪行者的修為與能量磁場，的確可以用科學做驗證。

受測者並不知道自己被加持，而實驗的研究成果，受測者腦電波所產生的反應與悟覺妙天禪師進行加持時呈現高度的一致性，這篇論文一發表，立刻受到全球矚目，並且有多位從事相關科學研究的國際學者也來跟她討教。

全球瘋禪學

原來禪修早已不是一項宗教產物，它是全球頂尖企業家爭相朝聖的企業禪，因為只有開悟的腦袋，才能設計出開悟的制度，篩選出開悟的人才，塑造出無限創意的開悟環境。

我們現在正處於科技日新月異的時代，但連最偉大的天才也都難從中看清人生方向，因此不論如天才般的賈伯斯到馬雲、阿里巴巴「十八羅漢」之一的彭蕾、經緯中國創始管理合伙人邵亦波、暢遊公司前CEO王滔、點點網、啪啪創始人許朝軍都以禪修的方式，試圖從這種古老的修行方式中，找到適應現代社會的生活智慧。

這些企業鉅子修禪的原因很簡單，商海起伏伴隨心海的沉浮，龐大的財富、名聲、地位帶來的不是快樂。而禪修，卻給他們指點迷津，帶領他們脫離現代社會的痛苦。禪修帶來的智慧，解決許多企業面臨的困境，讓人內心平靜，讓心態也重拾健康。這也是為什麼蘋果電腦前執行長賈伯斯，與日本經營四聖之一的稻盛和夫的創新產品未真正做出來之前，他們已經先預知未來。

無獨有偶的是在一次機緣巧合之下，《獨家報導集團》的創辦人張淯像是被感召般，說什麼也要拖著沉重的步伐、病痛的身體見上悟覺妙天禪師一面，神奇的是透過師父的加持，《獨家報導集團》創辦人張淯的身體似乎變得十分輕盈、思維也格外的澄澈。此後，《獨家報導集團》更加一帆風順，更從馬來西亞史上唯一的華裔皇子殿下登姑穆哈默惍鐿颯手中接下「傑出媒體貢獻獎」和「傑出媒體總裁風雲人物獎」雙料大獎，這恰恰是禪修帶給《獨家報導集團》創辦人張淯的智慧。

悟覺妙天禪師表示原來修禪以後，心量會變大，無量無邊，身體也會因此而氣脈通暢，在無形中得到健康。另一方面，精神也會很愉快，讓我們在做人處事上更加圓滿，而透過靜心參悟，能有正確分析判斷事理的能力，所以禪修更是一門修身養性的功夫。

在後疫情時代人人自危，每個人彷彿都像在夾縫中生存，企盼奔向黑暗中的微光，但大自然反撲的力量，人類卻無法抗衡，我們所能做的只能改變自己去適應這樣的轉變，這是一場長期的抗戰，心理的折磨自然無法言喻的難受，透過「禪修」入空，讓大腦充分的休息，達到深入心靈真正的解放，才能獲得真正的釋放，也或許在後疫情時代，「禪修」正是你尋覓已久的最佳特效藥！

禪修全世界矚目，後疫情時代最佳特效藥(圖片來源:獨家報導編輯部)

禪修全世界矚目，後疫情時代最佳特效藥(圖片來源:獨家報導編輯部)

禪修全世界矚目，後疫情時代最佳特效藥(圖片來源:獨家報導編輯部)

(本文摘自《獨家報導》第1216期)