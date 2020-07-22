許多動物的聽覺都相當靈敏，甚至有些寵物可以清楚辨識主人與陌生人的腳步聲，非常神奇！日本一名飼主最近在回家前，心血來潮想看看愛貓在家中都在做些什麼，於是從投信口偷看，不過家裡的貓咪早就察覺主人回家，伸出了自己的毛掌「攻擊」，萌化了網友們的心。

這名飼主「」在推特中分享了這段影片，他回到家門前並沒有急著拿出鑰匙開門，反而停在原地，想從投信口想要看看愛貓都在家裡做些什麼，不過牠們似乎早就察覺主人回家了，一隻三花貓先是從房間中走出，緊盯著門口，隨後投信口又突然竄出一顆「橘貓頭」，嚇得主人後退了幾步，之後牠又伸出了自己的超萌毛掌進行「攻擊」，更喵喵地叫著，就像是在詢問主人：「你怎麼還不趕快進來！」。

「等門貓」的影片曝光後立刻吸引大批網友前來觀看，大家都忍不住驚呼可愛，「等不及的貓和後面那隻有禮儀地等待的貓都好可愛！」、「無法抗拒的可愛！真的好療癒喔～」、「我回家也想收到這樣的歡迎」、「感覺可以舉辦一場握手會了」、「這是加班回家以後最好的迎接方法！」。