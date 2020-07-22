水餃料理簡單好做，是不少不擅長廚藝的人也可以親自動手料理的美食，不過煮水餃時，總是要等水餃煮滾好幾次後才可以食用，在製作時得經常查看鍋子的情況。最近，有網友就分享了更加輕鬆的妙方，許多老饕也紛紛留言大讚，直呼這種方法「水餃皮不會破還多汁！」。

這名網友在PTT上發文，透露自己最近從阿嬤那邊拿了3大包的水餃，於是就想趁著晚餐的時間把它吃掉一些，但自己實在是懶得翻出鍋具，再加上煮水餃必須用掉很多水，於是他突發奇想，將腦筋動到了自家的電鍋身上，稍微上網搜尋了一下後發現真的可以用電鍋來「煮」水餃，並分享了自己一連串的料理過程。

首先，將電鍋放入2杯水，再在水餃表面沾水後放到盤子上，接著放入電鍋蒸熟，等跳起之後在悶個15分鐘就完成了，不過成品的水餃皮稍微有點硬，PO煮也說建議喜歡吃軟爛一點的水餃皮還是用水煮比較好。

此文一出便引起網友熱烈討論，不少老饕表示自己也很喜歡用電鍋料理水餃，也大讚這個做法的優點：「蒸的好，煮的都破掉」、「我一直以來都用蒸的，有夠方便」、「懶人必學」、「一直都用蒸的，丟下去就可以去做其他事了，而且感覺比水煮的多汁」、「開關按下放著不管，又可以少洗一個鍋子」。