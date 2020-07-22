在迪士尼的公主系列卡通中，公主們總是和動物特別親近，只要一出門就會有許多小動物包圍著她，聽著她說話、唱歌，不過在現實生活中，似乎真的有像迪士尼公主一樣的人存在！土耳其一名網友分享了一段影片，只見鄰居大媽一出門瞬間就有數十隻動物將她團團包圍，就像是從童話中走出來的場面。

Bu hanim her gun mahallede ne kadar hayvan varsa etrafina toplayip onlari doyuruyor. Kedi kopek karga hepsi sisko hahajd @MaltepeBelTr pic.twitter.com/f8r5UnDHUb — ☽ Dilere (@cocukkilidi) September 23, 2017

這名土耳其的網友「@cocukkilidi」在推特上分享了這段影片，從畫面裡可以看到，一名大媽正行走在住宅區的道路上，然而她的身旁全是小狗、小貓，甚至還有烏鴉等等鳥類將她包圍住，跟著她一起行走，整個畫面就像是在童話中才會看到的場景。據該名網友透露，這名大媽經常會在附近投餵這些小動物，而且還會帶著不同動物的食物，並走到空地中分開餵食，臨走前也會將環境打掃乾淨，是個非常有愛心且有公德心的人。

Yine karsilastik :) Gidip konusamadim ama bi gun denk gelicez seninle super kadin pic.twitter.com/9tPcvQhqOQ — ☽ Dilere (@cocukkilidi) June 26, 2018

網友們看到影片後也都非常驚訝，紛紛直呼大媽根本就是「迪士尼公主」，生活在童話故事之中，「在小動物眼中這位女士就是天使啊」、「天啊！是公主沒錯吧！」、「像公主走進了森林」、「這女士簡直生活在迪士尼電影裡」、「這裡是她的王國吧！」。