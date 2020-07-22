每個人都有自己的審美標準，大陸一名23歲的男子就因為覺得自己長得太帥了而備感困擾，認為大家都在忌妒他的外貌，出門在外隨時都要承受流言蜚語的壓力，不過路人在看過他的照片後卻幾乎都給予「普通」、「一般」的評價，而經過心理醫師分析後，認為男子很有可能是患有「社交恐懼症」。

根據陸媒報導，這名23歲的男子名為馬勇，自認因為長相帥氣而造成生活上許多不便，除了自己的社交能力減弱之外，在工作或交友上都感覺自己受到了孤立，出門在外甚至還得承受流言蜚語的困擾，讓他直言有點「活不下去了」，不過實際訪問路人的意見後，發現大部分人對於馬勇的長相都給予「普通」的評價，但馬勇不以為意，認為路人都只是在忌妒他，更呼籲同事要跟他好好交流，讓他能像個正常人一樣生活。

對此，心理諮詢師劉樹林則認為，馬勇這些行為和想法都是「社交恐懼症」的表現，覺得大家都在忌妒他、對他有敵意，其實這都只是他的幻覺，「這都是在給社交恐懼症找理由，這些感覺其實都來自他的內心，我覺得是一種自卑的結果」，並且建議馬勇必須先客觀看待自己的相貌。