日清食品公司，泡麵和杯麵的主要發明人之一吳百福、中華料理餐廳「四海樓」的創辦人陳平順、知名企業家邱永漢、歌手翁倩玉、圍棋棋士張栩……這些人有何共同特徵？他們都是出身臺灣的華僑。華僑就是，離開自己國家，到他國定居營生，發展或經商有成的人士。他們原本都是財力雄厚的菁英分子嗎？不一定，有時答案還正好相反。

這些人在創業時，很多是因為在本國發展受限，只好選擇離開。如今，「華僑」已成為世界各國有錢人的代名詞，在日本也不例外。這些在他國發展時，語言相對弱勢、資源更顯不足的華僑，怎麼變成功又有錢的？

【精彩書摘】

在日本，即使是吃頓飯，主管（上位）通常會付的比部屬（下位）多，或直接請客。但在華僑社會，甚至在中國也是，標準的做法是部屬請客，不會讓主管出錢。

在年功序列（按：以年資訂定薪水，為日本的企業文化）的制度下，部屬的薪水和獎金都比主管少，所以很容易認為由主管請客是理所當然的事。但很多人不知道這就是造成吃飯時，對話內容空洞的主因。

雖然大家吃的是一樣的東西，但在用餐的交談過程中，部屬可以聽到比自己年長、地位高的主管的寶貴經驗。

華僑就是對於這些寶貴的談話，抱著期待和感謝的心情主動結帳。如果讓主管付錢的話，自己的面子可能會掛不住。這看在日本主管的眼裡，是多麼令人羨慕的光景。

仔細想想，華僑這麼做很有道理，雖然日本職場重視年功順序，但越是身居高職位的人，通常會參加更多場婚喪喜慶。且以主管的年紀來說，小孩已經長大，教育費用的負擔越來越重，若再加上家裡有長輩需要照護，也是一筆開銷，金錢的自由度不如年輕人來得高。

而華僑的結帳技巧，就是為了想出人頭地者而準備。如果你有喜歡的主管或想巴結的上位者，就大方請他們吃飯。結帳時只要說：「謝謝您提供這麼寶貴的經驗給我，今天就讓我結帳吧。可以的話，希望以後能定期和您見面。」這麼說的話既不會造成主管內心的負擔，也會讓主管佩服你想請客的決心。

這些佩服你的主管之中，或許有一、兩個人會帶你去他常去的店。當你鎖定目標的主管帶你去他常去的店時，你的巴結作戰已經成功一半了。每個人都一樣，只要去常去的店就很容易放鬆，甚至不小心說出平時不會說的抱怨話或弱點，這些話將源源不絕的提供你往上爬的機會。

我和華僑老師維持10年以上的師徒關係，至今吃飯仍是由我出錢。當我還在修行階段時，因為已經不再上班，所以這對我來說確實是一筆不小的花費。但看看我現在的生活再回顧過去，就覺得這筆投資實在太划算，划算到超乎我的想像。

(本文摘自《華僑致富的奧義》/大是文化出版)

【作者簡介】

大城太

經營多家公司，並擔任社團法人理事長、醫療法人理事，也投資新創企業，是名事業擁有者。曾任職於外資體系產險公司、醫療機器製造商，之後獨立創業。

曾師事某位在華僑社會中十分知名的人物，是日本人中唯一的弟子，受其直接傳授不外傳的成功術。創業後設立醫療機械銷售公司，公司只有社長和工讀生兩人，卻從第一年開始，年營業額都達到一億日圓。著有《華僑創業筆記》（日本實業出版社）等多部著作。

【譯者簡介】

鄭舜瓏

輔仁大學日文系、臺灣大學日文所畢。曾任博達版權代理公司日文版權業務，現為專職譯者。譯作有《消失中的銀行》、《主管該有的錢意識》、《世界紛爭現代史》（以上皆為大是文化出版）等五十餘本。