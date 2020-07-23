所有犯罪都是人所犯下，對象也是人，司法心理學把心理學的科學方法運用在司法程序中的當事人，探究其心理現象的發生與發展。司法心理學家除了針對犯罪行為進行評估報告作為審判依據、協助犯罪者改變行為，也會建議人們如何安全地回應各式極端行為。

本書是作者身為司法心理師的經驗，透過如人生劇場般的真實案例，以及與當事人交手的日常，檢視犯罪行為的不同樣態，反省我們社會對所謂「瘋子」或「壞人」的標籤和妖魔化，如何使整個刑事司法與矯治體系陷入岌岌可危的窘境。

【精彩書摘】

派崔克本來住在Ｂ棟樓，獄警把他從那裡帶來見我。我只有短暫的時間可以瞄一下他的檔案。那份檔案是三週前才做好的，那時他剛剛用床單做成套索想上吊自殺，監獄受刑人最愛用的自殺方法。

我感覺他帶畫過來是希望我不要注意他的臉，因為他知道人們直覺上會如何反應。我很感謝他。藝術是很奇妙的共同活動，每個人都可以在牢房中專注而平和地做這件事，只要不是色情或非法的就好。他的那些畫讓我想起梵谷陷入低潮之際，厚重、隨性的筆法，描繪著不知名的男男女女，還有水果盤、綠野上的樹，以及似曾相識的海岸線。那些是插畫常見的主題，隨性塗抹、半抽象，站遠一點更好對焦。他告訴我他是用左手畫的，雖然他是右撇子，但他右手的食指、中指、無名指都沒了。我好奇他到底發生了什麼事，但我還是沒問。欣賞完這些畫之後，我把畫擺靠在後方的牆邊，繼續進行鑑定訪談。

他木訥寡言，我幾乎可猜到他要說什麼。他只專注在回答問題，不跟我有眼神接觸，或觸及其他話題。如果要他說說看任何個人的事情，他明顯焦慮不安，用簡短的回覆想要我就此打住。當我問他是否還有自殺的念頭，他快速點個頭，發出「嗯」一聲。對他來說，我是個全然陌生的人，竟然還問他是否想死。

問完所有問題之後，我認定派崔克的情緒依然低落，還是屬於「有自殺風險」，應該繼續留在一般大樓的共用房。改變對他的管理方式，無論是增加觀察（安全室）或者其他安全措施，都有可能造成損害和反效果。就實際面來看，在人員不足的情況下，要積極做些什麼也是不可能的。

我覺得他應該不願意再講更多了，而且看看時間，後頭還有二十個這樣的訪談必須完成，於是我站起身，拿起他的畫還給他。

這時我才發現畫全部融掉了。我將他的畫靠在轟隆隆的壁掛式暖器旁，現在畫的油墨黏糊糊地從畫布滴到地毯上。裝畫的塑膠袋也融掉了，沾黏在暖器上就像一片壞掉的塑膠包膜。

我第一個念頭是：完蛋了！那個人的驕傲與喜悅，就這樣慢慢烘成卡士達醬，而這全都是我的錯。我是為了救人的任務而來，此刻卻是造成他更加絕望的罪魁禍首。我說不出話來，試著慢慢將畫分開，希望能解救一些殘骸。但我察覺到自己竟然想笑。我知道他正看著我，而當我望向他時，他看到我尷尬的表情，一件奇妙的事發生了：他笑了。我還真的懷疑了一會兒，想說那是不是笑聲。那是一種不太熟悉、有些刺耳的聲音，源自臉部受傷之故。接著他挑出一張融掉的人像畫，擺到自己的臉旁，直白地暗示那就像他的臉。他試圖讓我覺得好過一些。

我也忍不住笑了出來。我們一起笑個不停，笑到快要倒地，就是止不住。等我們漸漸平靜下來，看了彼此一眼之後又再次忍不住笑到歇斯底里。我一直說對不起。

有個護士從門上的小窗探頭進來，確認裡面狀況是否安好。她看起來一臉驚訝，卻又要保持鎮定，有點像電影《杏林嬉春》（Carry On Matron）裡的肯尼斯•威廉士（Kenneth Williams）。那肯定是很不尋常的聲音，我跟他都在狂笑，真的是捧腹大笑，這在監獄裡是罕見的，即便在難以預測的醫療環境中亦然。我們原本是要做自殺風險鑑定的。

那一刻我才明白幽默在我這個工作領域裡的價值。有時在最不適當的情況下，這是唯一適當的反應。只要跟任何緊急救援團隊接觸過，你就會聽到他們如何運用黑色幽默來處理最沮喪的情況。但就心理學與精神醫療來說，與病患或當事人一起笑仍然會讓人覺得有點不對勁、欠缺節制、不適當。心理師一般的形象就是穩重、冷靜分析；作為實習的司法心理師，我們被教導要保持專業性的距離。但那會讓你看起來像個機器人。當然必須維持適當的距離，但不能因此犧牲了真誠。

我因為融掉的畫而笑到無法克制，確實違反了有關互動的不成文規則。但是在人與人相處時，我總喜歡在不好的時刻來個好的玩笑，只要那是出於善意，而且不傷人；就像他們說的，跟人一起笑，而不是笑他們。這可能會是很有效的工具。笑是我所知最能有效化解緊張的工具。即使在自殺風險的鑑定中，笑也能夠發揮作用，就像這個例子的情況。這是我與派崔克當下最真實且無害的反應，而且效果相當顯著。

派崔克開始哭了起來。我很快從桌上的面紙盒裡抽出一張面紙給他，雖然犯人通常不會想使用我遞過去的面紙。他說他不是因為那些畫而哭，而是因為「所有其他的事情」。我看看時鐘，知道這樣談下去肯定會拖到後面的時程，但我並不想打斷他。我請他跟我說說是怎麼回事。這個過於壓抑的男人，一分鐘前還難以解讀心思，此刻卻願意敞開胸懷，那是因為我們之間小小的連結，以及短暫地分享彼此的脆弱。我不能打斷他。

(本文摘自《一個司法心理學家的告白》/城邦文化出版)

【作者簡介】

凱莉•戴恩斯 Kerry Daynes

英國犯罪心理學家、司法心理學家，主持心理診所，與共同執業的專家及治療師為眾多機構提供服務，時常在警方偵查的重大案件中擔任心理專家，是英國政府關於高風險個人安全管理議題上頗受信賴的諮商對象，參與許多犯罪調查，工作上必定會接觸到形形色色的人物。

戴恩斯也常於訴訟程序中擔任專家證人，交手過英國監獄中最複雜難懂的罪犯。固定上電視和電台節目，提供專業評論，包括英國 Sky 電視台系列節目《殺父弒母》（Killing Mum and Dad），以及第四頻道的《狂人》（Mania）系列節目。二○○八年，她在罪案偵緝頻道（Crime & Investigation Channel）主持《怪物的誕生》（The Making of a Monster）系列節目，探索惡名昭彰的殺人犯的相關背景。

戴恩斯提倡在精神健康議題上必須有更好的對話，並長期贊助全國家庭暴力防治中心以及「與心對話」機構（Talking2Minds）。

著有：《小心，魔鬼就在你身邊》（The Devil You Know）

【譯者簡介】

高忠義

台灣高雄人。中國律師、台灣大學國發所博士生、美國西北大學法學碩士、東吳大學法律碩士。曾任國會助理、部會首長祕書、電子業、金融業公司法務。譯有商周出版的《合理的懷疑︰從辛普森案批判美國司法體系》、《老年、社會、法律經濟學》、《刑事偵訊與自白》、《失控的懲罰》、《如何做個好法官》、《憤怒與寬恕》等十餘本著作。詮智法律翻譯工作室負責人。