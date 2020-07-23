懷孕正常要10個月後才能生，但有人竟懷孕1小時就生產。印尼西爪哇省一名28歲女子指，當時她正在家，突然感覺腹部右側有動靜，接著1小時內便生下一名嬰兒，女子才知道自己懷孕了，但過去每個月大姨媽都會來，讓她困惑的表示「我才懷孕1小時就生了」。

綜合外媒報導，努拉尼（Heni Nuraeni）居住於打橫市(Tasikmalaya)，育有兩名孩子，日前她在家中突感不適，右腹部似乎有動靜，隨後便被帶至父親家，之後甚至出現陣痛，家人驚覺不對勁，1小時後趕緊聯絡助產士，努拉尼順利生下一名男嬰。

努拉尼提到，過去9個月裡，她的月經都有按時來，在分娩前不久還有出血，因此很確定沒有懷孕，目前母子倆均安。努拉尼的哥哥杉尼(Seni)補充，她的妹妹懷孕1個小時，就將孩子生下來，直到現在努拉尼仍感到非常困惑，如今他們家還因此爆紅，不少人想來看這一名奇異寶寶，讓他們非常困擾。

哈桑薩迪奇醫院（Hasan Sadikin Hospital）婦產科醫師安沃（Ruswana Anwar）認為，此情況應該是「隱性妊娠(cryptic pregnancy)」，孕婦可能未意識到自己懷孕，只覺得是體重增加。更強調，女性懷孕僅1小時，是不可能生下孩子的，而「隱性妊娠」類似案件，孕婦有2萬5千分之一的機率會出現，而月事照常報到，可能是懷孕期間激素分泌失調導致。