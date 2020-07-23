突如其來的新冠病毒疫情，攪亂原本被看好為近五年來最強勁轉職潮的2020年。如今隨疫情趨緩、各大企業重啟招募，就業市場卻已今非昔比。疫情帶動的遠距工作、數位轉行使企業重整人才需求，求職者若繼續維持傳統觀念、不願意擁抱新技能，恐無法在未來的人才市場找到一席之地。

到底未來企業需要何種人才？求職者又該怎麼做才能爭取明亮未來？104獵才顧問六月舉辦「未來的人才／人才的未來」講座，邀請104獵才招聘事業群資深副總經理晉麗明、趨勢科技人力資源部協理柯志宜、台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆，對談後疫情時代的企業招聘趨勢，以及台灣求職者該如何取得優勢。

疫情成試金石 關鍵人才更炙手可熱

「未來是不確定的年代，關鍵人才會更加炙手可熱。」晉麗明於活動開始便點出，疫情期間企業為縮減支出，一方面對外減少新開的招募職缺，對內開始裁員、精簡人力；另一方面則加速企業數位化，引進資訊系統和AI人工智慧取代例行性工作。

在這波被迫轉型的浪潮下，企業將發現可以引領團隊、創造穩定現金流、開拓新市場的員工才是組織核心。辛炳隆也認為低端工作將被AI取代，台灣薪資將呈現兩極分化，上班族想擁高薪就必須掌握知識產業技能。因此對於求職者來說，如何培養自己成為關鍵人才、使自己不僅不會被其他競爭者取代，也不會被AI搶奪工作，將成為重點。

什麼是關鍵人才？就是被賦予企業中最核心任務的員工，在台灣企業中通常是指研發、業務、生產及經營管理這四大類人員。這些關鍵人才可運用知識與經驗達成高困難度與複雜度的需求，對企業來說不可或缺，且同時具備業務與行銷能力，能整合企業資源替客戶創造最大價值，帶來現金流。

此外，在國際化時代溝通力必不可少，若在跨國企業任職，更必須擁有可達成業務溝通的外語能力。為應對快速變化的世界趨勢，晉麗明也建議上班族要有自學力、提升職場競爭力，就算在職也不要忘記隨時精進自己，為爭取高薪做準備。

柯志宜也認同上班族必須隨時提升自己。由於近年台灣科技產業持續發展，她觀察到軟體人才逐漸年輕化。以她在職的趨勢科技為例，員工若沒有培養第二專長、具備獨特的專業能力，很容易在工作10年左右碰到薪資天花板，或被更年輕的員工取代。

104獵才顧問邀請副總經理晉麗明（右）、趨勢科技人力資源部協理柯志宜（左）和台大國家發展研究所副教授辛炳隆（中）對談後疫情時代的求職與招募趨勢。（照片提供／104獵才顧問）

跨域加自學 創造自我價值

台灣求職者想提升自己成為未來的關鍵人才，晉麗明指出第一步是培養數位學習能力。疫情創造出的科技需求將帶來長遠影響，未來就算不是資訊科技專業，一般工作者和各階主管也要培養對程式的基本認識。「不是要當程式設計師，而是要懂得告訴設計師該做什麼。」

其次是能正確判讀商業趨勢。柯志宜認為「解決問題的能力不會改變，但要知道什麼是對的問題。」要會使用數據判讀未來趨勢，並找到解決客戶需求與問題的核心重點。

最後則是將對趨勢的觀察結合企業資源，創造或改變新的商業模式。疫情打亂舊市場，同時也創造零接觸經濟、遠距辦公室等多重新需求，關鍵人才須即時找到企業優勢、創造商機，因此跨領域求職者也將成市場搶手人才。104獵才顧問就發現，超過七成企業認為行銷企劃職務須掌握市場開發方法，接近五成企業表示研發工程人員要懂得溝通協調，更要結合業務能力找出客戶新痛點。

上班族須提升自我，而對企業來說，關鍵人才獲取不易，導致如何找出企業所需的人才技能、留住技能已提升的員工，會是現代企業的最大挑戰。對此辛炳隆直言，「台灣企業的想法必須改變。」给薪要大方，為隨時應對市場需求，更需提供彈性的工作方式，包括提供員工遠端工作的選擇、引進虛擬辦公室，或調整工時彈性。另外從招募即要選擇認同企業文化的人才，且要定期評估人才能力、性格與職位和工作內容的合適程度，減少人才錯置，更不能停止對人才的投資。

柯志宜建議企業要鼓勵員工「敢於失敗，做最真實的自己。」趨勢科技在多年前就導入開放式辦公室、打破組織疆界，並除去業務SOP。在員工認同公司文化的首要前提下，給所有人最大的發揮空間。包括每年定期舉辦人才培訓營、AI或無人車等資訊競賽，創造溝通空間和管道，同時凝聚員工的參與感，更不忘提供進修機會，使員工持續獲得新技能，也對企業更有認同感，企業就能達成留用目標。

疫情衝擊今年求職市場，新鮮人找工作難，上班族想跳槽也遇障礙。但危機就是轉機，應放眼未來必備的職場競爭力，打造自己的優勢，企業則可趁機轉型，為辨識與培養關鍵人才做好準備。