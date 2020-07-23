威力彩連槓46期，讓今（23日）晚開出的頭獎獎金上看25億，吸引不少民眾到彩券行試試手氣。有網友就認為，只要包牌買所有號碼的價格，低於最高頭獎是不是就是穩賺不賠，並在PTT上發起討論。有內行人就跳出來公布包牌價格，還急忙勸退「不要想不開」。

一名網友在PTT八卦板以標題「威力彩包牌大概要多少錢？」發文，表示看到新聞一直在報23日晚上開獎的頭獎獎金上看25億，讓他開始思考「包牌從1到49號全部串遍大概要多少錢？」並好奇直呼「如果包牌價格低於25億是不是就穩賺了？」

文章掀起熱議，有內行人跳出來指出，數字串遍的話大約需要22億左右，雖然乍看之下還是可以賺3億，但超級不推薦「22億加上稅20%你頭獎要27.5億才能打平」、「多一個人包你就知道了」、「要繳一堆稅，然後有人和你分頭獎就賠死」、「如果還有另一個也中頭彩的 你馬上負債11億」、「萬一不是你一注獨得就掰了，不要想不開」還有不少網友留言吐槽「有那個錢還包屁呀」、「你龍家俊?」、「有全包的錢，拿去包牌幹嘛?」、「有22億在台灣買房地產翻得快多了 還買啥樂透 ......」、「大嶼山的雜貨店有妹，記得說你叫大陸雞」。