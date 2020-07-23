在物價狂飆、薪水凍漲的時代，若是想要買房，不僅要考慮地理位置，還有採光、隔音等，而買車位也得考慮位置，周圍設備、被路人刮到的機率等。日前有一名網友買了一個新車位，恰好在電梯的旁邊，因此詢問有哪些地方該留意，釣出專業人士曝「黃金車位」。

一名網友在臉書粉專《買房知識家（Q你的A）》提到，近日買了一個新車位，位置就在電梯旁，擔心會有缺點，好奇詢問「車位買在電梯旁有什麼缺點？」。許多人認為這個位置很夯，「等你進住就沒問題了，你絕對是開到電梯間下貨，下車再倒車入車位」、「上下車、上下貨都很好，放心這個位不會被刮」。

還有人解析，這個位置近電梯，儘管是大包小包，上下車也不至於太難，而旁邊也沒有多餘空間，會讓人想穿越，因此也減少被刮的風險，再者空間也足夠倒車入庫，停車容易，但缺點就是車門旁的柱子，假若開箱型車等車身較長的車，副駕駛座下車恐會較難，建議提早下車。不過也有人表示，電梯旁前後四個位置，假若都以倒車入庫停車，下車就有困難，更建議車門貼膜「這四台車一定都是屁股貼屁股，倒車入庫這四台車都載礦泉水一箱回家，怎麼搬進電梯」。

也有人提到，電梯旁並非最佳位置，電梯後兩格才是黃金車位，「這個才順路，下貨走到電梯暢通，好市多買一堆的時候才人性化，不然拿完後，車廂大包小包的，要走車跟車中間很刮車，除非你不倒車入庫都屁股朝外」、「後方是牆壁，不必和人背對背。副駕靠柱不怕小酒窩，駕駛座這側可以控制與鄰車距離，下車方便」。