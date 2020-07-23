擔任27年的國會助理，人生精華都在立法院度過，蔣念祖被民進黨列為本屆不分區立委第32名，是對她專業國會助理的肯定。

歷經20年的討論與爭議，司法改革過程中重要的「人民參與審判」機制，在《國民法官法》立法後，終於確定走向「參審制」。這趟改革之路，除了司法界、學界與民意代表參與外，一位國會助理也投入大量心血，為此從法律的門外漢，一路進修拿到政治大學法學博士學位。

這個人就是柯建銘國會辦公室法案主任蔣念祖，至今已擔任27年國會助理，大部分的國會生涯中，都在工作、進修及擔任妻子與母親的角色中，過著超級斜槓人生。為了研究參審制、陪審制的優劣，柯建銘甚至出資，讓她到美國、日本、澳洲、南韓等地參訪考察。

法律門外漢

一路進修拿到政大法學博士

蔣念祖的父母是來自浙江的外省第二代，姓「蔣」而且不會說台語，卻一直在綠營工作，一切都是機緣與巧合。

東海大學政治系畢業後，蔣念祖第一份工作在國會觀察基金會，負責到立法院旁聽各委員會的開會過程並撰寫報告。為了提出《信用合作社法》立法過程分析報告，蔣念祖深度訪談當時民進黨的財經立委許添財。

沒想到訪談過程中，許添財十分賞識她的認真投入，挖角她擔任國會助理；在許添財國會辦公室6年，蔣念祖專責財經政策。包括《公益彩券法》立法、《所得稅法》修訂都全程參與，為了避免當時美方的「培利制裁案」（對台灣保育政策不滿而擬進行貿易制裁），許添財主導通過的《野生動物保護法》，蔣念祖也負責和民間團體合作及朝野協商的重任。

她的表現，讓同黨立委柯建銘看在眼裡，又挖角她到柯辦，協助處理財經議題。為了加強自己的財經專業，蔣念祖一面工作，一面完成政大經營管理碩士學位，在丈夫支持下，她接著當空中飛人往返台北與澳門，拿到澳門科技大學工商管理博士學位。

然而，2008年民進黨淪為在野黨，在225席減半為113席的第7屆立法院，民進黨只拿到27席。面對史上最低迷的政治困局，身為黨鞭的柯建銘，自願到最冷門的司法法制委員會。

當時已是柯辦法案主任的蔣念祖，被柯建銘派到司法委員會。第一次旁聽完委員會開會之後，蔣念祖沮喪地跟柯建銘說：「我都聽不懂！」本希望哀兵策略，可以讓她脫離司法領域，柯建銘卻對她說：「那你就去進修吧！」在柯建銘的督促下，她只好報考輔仁大學學士後法律系，從企管博士再轉到學士班進修。

(本文節自財訊雙周刊 612期)