狗若是與主人走散了，牠們會有什麼反應呢？泰國日前有一隻黑狗，不小心與主人走散，不過牠並不是選擇在原地傻傻地等，反而跑到附近常去的獸醫院求助，不斷對醫院前門狂吠，最終成功找回狗主人，黑狗聰明的表現，讓不少人驚呼。

黑狗約4至5個月大，從1個月前開始，主人便會定期帶牠到獸醫院(Putahracsa Veterinary Clinic)接種疫苗，奇怪的是，日前牠卻獨自來到獸醫院，先是在門口前不斷徘徊，之後又用前腳刮玻璃門，甚至不斷對著門口狂吠，看似有什麼話想說一樣，獸醫師發現後，由於黑狗經常光顧，因此對牠印象深刻

獸醫師讓助理放牠進門，但卻未看到牠的主人出現，感到非常困惑，隨即立即聯絡狗主人，才得知原來他們走散了，著急的飼主連忙趕到醫院，看愛犬平安無事才放心，影片也吸引35萬人觀看，不少人大讚「這隻狗比人還聰明啊！」、「怎麼感覺像主人走丟了」、「果然是別人家養的狗，如果是我家那隻，換了主人可能都還不會發現」。