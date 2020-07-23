比基尼的布料已經夠少了，沒想到還有出線條版的泳衣。美國一名模特兒外型亮眼，拍攝作品也都很大膽，但這也讓她的母親擔心，希望女兒可以穿的別太暴露，因此她靈機一動，竟穿上「史上最性感連身泳衣」，正面看起來很保守，豈料一轉身竟是肉色一片。

卡莉(Haley Kalil)是美國體育週刊《運動畫刊》(Sports Illustrated)御用女模，經常需拍攝泳衣照片，日前她在IG上提到，媽媽常叮囑她別穿的太暴露，因此便換上較正規正矩的連身泳衣，從正面來說，看似完全符合媽媽的要求，豈料她一轉身，背面竟是線條設計，後背全裸、屁股甚至被看光。

卡莉還笑著解釋，「當你媽告訴你，希望你穿連身泳衣時，記得要聽媽媽的話喔！媽，以技術上來說，這也算連身泳衣吧！」，影面目前累積16萬觀看次數，還被媒體稱這是「史上最性感的連身泳衣」，網友則表示「正面太起來正經八百，沒想到細節藏在背後啊」、「如果媽媽在身邊的話，千萬不可以轉身啊」。