安全是租屋的首要條件，因此室內裝潢、管線配置與設施的檢查馬虎不得，就有網友不解，為何租屋處的浴室天花板「經常自己打開」，就算用了膠帶固定，數日後還是會有膠帶鬆脫的現象，讓他愈想愈毛，擔心有人躲在天花板內。對此，就有內行人解答背後真相，還不忘吐槽「我猜你物理成績一定很差」。

原PO在PTT「八卦板」PO文分享自己和女友在台南的租屋經驗，提到浴室上方是採用塑膠天花板，「可以往上推開，上面還有空間」，然而剛搬進去時，其中有一片塑膠板被推開約1/3，當時以為是前房客為了通風換氣，因此不以為意，就這樣住了半年。直到某天自己打算在浴室裝置感應LED燈，就順手將那片推開的塑膠板蓋了回去。

沒想到幾天後，他赫然發現那片被蓋回去的塑膠板又開了，讓他十分詫異，認為「除非往上提，不然無法移動塑膠片，有很大的機會不是老鼠弄的…」於是他隨即用膠帶將塑膠板的周圍孔隙全部黏死。

可怕的是，過幾天膠帶竟又出現鬆脫現象，「有點像是嘗試拉起塑膠版發現拉不起來，導致膠帶部分出現孔隙的狀況…」所幸後來天花板都沒再出現異狀，這樣的經驗也讓他不禁心有餘悸，「社會上變態很多，有的不只開你門，有些是趴在天花板上…」。

貼文一出隨即掀起熱議，不少內行人解答這並非靈異現象，更不可能是有人躲在天花板，單純是「風壓」所導致，「風壓啦！我家天花板儲藏間的小門也常這樣」、「浴室很容易有風壓，真的別腦補太多」、「那個輕鋼架撐不住人的重量」、「你浴室裡面沒有窗戶，更容易產生氣流的真空效應…我猜你物理成績一定很差」、「就風壓啊…你是有多文組…你快速大力關開廁所門來回幾次就知道了」。