拿到綠卡成為美國公民是不少人夢寐以求的事情，不過就有一名在美國生活15年的過來人坦言，日子並沒有比較快活，並語重心長的勸退那些滿腦子美國夢的人，「錢賺不夠多的來這裡也只是社畜一枚」。

原PO透露，自己在美國生活15年了，即便跟老婆辛苦賺錢才到年收稅前700萬台幣，但是這樣的薪水，如果是住灣區大概只能露宿街頭，「台灣人聽起來可能覺得薪水蠻高的，但在這邊就一般中產社畜而已…」就算每天午餐只吃10美元（約新台幣295元），但一個月根本也存不了多少錢。

他接著提到，扣除所得稅，光是每個月的健康保險，一家三口就要450美元（約新台幣13000元），每個月房貸加地產稅約莫3400美元（約新台幣10萬元），再加上最便宜的托兒所也要1400美元（約新台幣4萬元）；此外，為了節稅也放了10％年薪的401（k）跟HSA（健康儲蓄帳戶），雖然這些錢是自己的，但也不能隨便拿出來用。最後再算上生活中林林總總的正常花費，自己每個月大概僅能存500美元（約新台幣14000元）。

撇開錢不說，他觀察發現，年紀越大才到美國生活，就越難融入美國社會，畢竟這攸關到找一開始工作和日後升遷的重要因素，「我有蠻有錢的親戚拿到綠卡來，但沒到一年就逃回台灣了，因為沒有收入，花費又太高。」他認為，移民美國只對兩種人有誘因，「一種是很想要買房的人，二是希望以後自己的小孩有美國國籍」，並奉勸「如果在台灣有錢不到一個地步，生活在哪裡都是一樣辛苦啦！台灣人有健保是很值得驕傲的。」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「那邊生活就像在燒錢」、「我姐和姐夫在灣區稅前也大概700萬台幣，在那裡是中產階級偏窮的。灣區生活真的很辛苦」、「加州真的太貴了～我在愛達荷州便宜很多，但這邊就是冷、雪大、沒有亞洲超市」、「老實講，除非5年前就過去，不然灣區那裡對華人來說年薪30萬美金以下都還不夠舒服養家」。