現代人對於刺青接受度頗高，也樂於透過刺青將具有紀念意義的圖案紋身，即便是微刺青也受到不少民眾青睞。不過日前就有網友在路上看見一名女騎士，左手臂上雖然是只有簡單的刺了4個大字，沒有任何圖案加以點綴，但是效果卻出奇的驚人，畫面曝光眾人全笑瘋了。

原PO今（23日）在臉書社團《爆廢公社》PO出一張照片，並打趣表示「蛤喇！沒看過家庭主婦膩？」畫面中可見，一名美女騎士頭戴安全帽，身穿無袖背心臨停在路上，有趣的是，她的左手臂卻刺了「家庭主婦」4個大字，讓原PO也不禁直呼「路上看到覺得很有趣，無惡意。」

如此別出心裁又與眾不同的刺青，逗樂一票網友，紛紛留言回應「簡單四個字，辛酸血淚史」、「認命就算，還時時刻刻提醒自己…辛苦了」、「新細明體…未看先猜是外國人」、「還好不是地方媽媽」、「你有多猛？我家庭主婦」、「這個刺青超可愛」；貼文意外釣出刺青師本人，並笑著標記刺青女子，直呼「妳紅了啦！」